Aménagement d’un tronçon de la RN5

La route menant du quartier Lamou à la RN5, en passant par la cité Belaâzam, dans la commune de Lakhdaria, sera enfin réhabilitée. C’est du moins ce qu’ont annoncé, cette semaine, les services de la municipalité de Lakhdaria. Ce tronçon routier, long de 2,5 km, se trouve dans un état déplorable, ce qui rend la circulation automobile compliquée. Les habitants de ces quartiers n’avaient de cesse de réclamer sa prise en charge. Ainsi, le projet de réhabilitation tant souhaité est désormais inscrit par les services de l’APC. D’ailleurs, selon les mêmes services, une enveloppe de deux milliards de centimes a été dégagée pour l’opération. Les travaux en question seront lancés dans les prochains jours, assure-t-on auprès des services techniques de la commune. Il faut signaler qu’une visite de terrain a été effectuée la semaine dernière par le premier responsable de l’Assemblée, M. Brahim Goura, en compagnie des élus de l’APC et des services techniques et de l’urbanisme. Selon le responsable des services techniques de la municipalité, la fiche technique du projet sera élaborée cette semaine, avant de s’atteler aux préparatifs pour le lancement du projet dans les meilleurs délais. Pour sa part, le maire Goura a confié que ce projet revêt une importance toute particulière. Selon lui, en plus de contribuer à soulager, un tant soit peu, les souffrances des usagers de cette route, l’opération va permettre de désenclaver de nombreux quartiers, à l’exemple de Lamou, Belaâzem et Ferhat. Une fois mené à terme, le projet va désengorger l’artère principale de la ville de l’ex-Palestro et fluidifier la circulation. Il est utile de signaler que ce tronçon permet de rallier rapidement et facilement la RN5, sans passer par le centre-ville, où les bouchons sont interminables à longueur de journée. Ce raccourci va aussi régler, en partie, les problèmes de circulation dans la ville de Lakhdaria. Rappelons, par ailleurs, que plusieurs visites de travail ont mené, ces derniers jours, le maire de Lakhdaria, des élus de l’Assemblée et des services techniques dans plusieurs localités de la commune. A Tiliouine, la délégation municipale a inspecté les travaux d’aménagement de la localité qui enregistrent quelques difficultés dans l’exécution, dues à certaines entraves. L’entrepreneur en charge du projet, qui a reçu les assurances du maire quant à la levée de toutes les contraintes, a promis d’accélérer les travaux et de livrer dans les meilleurs délais le projet, dont le taux d’avancement est à 50%. Dans la localité de Guergour, une visite effectuée, au début de ce mois, avait pour objectif de relancer les travaux d’aménagement urbain, qui venaient d’être confiés à une nouvelle entreprise. Au quartier Hamana, la délégation conduite par le maire durant ce mois de Ramadhan a permis de lancer des travaux de réfection du réseau d’assainissement, en attendant l’aval des autorités de wilaya pour la relance des travaux d’aménagement de ce quartier. À Zbarboura, il est question du lancement des travaux d’aménagement de la localité. Pour ce faire, une enveloppe a été dégagée par la commune, selon les services de l’APC de l’ex-Palestro.

D. M.