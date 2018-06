Perturbation du réseau Internet

Par DDK | Il ya 17 minutes | 3 lecture(s)

Les habitants du centre-ville d’El-Hachimia, commune située à 15 km au sud du chef-lieu de Bouira, souffrent de perturbations du réseau Internet. Cette technologie est l’un des moyens qui permet aux jeunes de s’évader et de s’ouvrir au monde à partir d’un appareil connecté. Pour remplir les longues journées du jeûne, la plupart des personnes ne trouvent que cet outil qui fait de la Terre un petit village. Ces derniers jours, hélas, les clients d’Algérie Télécom d’El-Hachimia ont fait face à des coupures inopportunes sur le réseau Internet. Selon certains résidents du quartier 120 Logements, la connexion à Internet devient de plus en plus compliquée. Parfois, selon toujours les mêmes riverains, il est impossible de consulter sa boite mail ou même ouvrir une page sur les réseaux sociaux qui ne consomme pourtant pas beaucoup de débits pour y accéder. «La connexion Internet est très perturbée et le débit est très faible», constatera un jeune dudit quartier. Le dérangement sur les lignes Internet a aussi perturbé les étudiants et les candidats au bac qui préparent leurs examens de fin de cycle en recourant souvent à la documentation en ligne pour leurs travaux de recherche ou pour leur révision. «Les services d’Algérie Télécom doivent intervenir pour régler la situation dans les meilleurs délais. Les mêmes services devraient aussi réparer le préjudice porté à ses clients durant les périodes de perturbation», soutient Karim, un internaute d’El-Hachimia. Il faut signaler que plusieurs réclamations ont été formulées par les habitants du quartier auprès des services de maintenance d’Algérie Télécom, et des équipes ont été dépêchées sur place pour rétablir la connexion au niveau dudit quartier. D’après les services de l’Actel, les perturbations du réseau Internet sont essentiellement dues à des problèmes techniques survenus sur le réseau au niveau du quartier des 120 Logements. Selon les mêmes services, des travaux de maintenance sont actuellement en cours et la situation ne devrait pas tarder à s’améliorer.

A. C.