130 enfants circoncis à l'EPH

Lancée depuis la première semaine du mois de carême, la campagne des circoncisions collectives a été clôturée avant-hier dimanche, avec la circoncision d’une vingtaine d'enfants de la commune, à l’EPH Kaci Yahia. Ainsi, pour ce mois de Ramadhan, ce ne sont pas moins de 130 enfants, issus des six communes de la daïra de M’chedella, qui ont eu à subir cet acte chirurgical rituel, toujours à l'hôpital Kaci Yahia. Rappelons que ces derniers, dont l'âge varie entre trois mois et 5 ans, avaient été recensés dans chaque commune par les services sociaux, qui avaient dressé des listes remises à l’hôpital, une semaine avant le mois de carême, de sorte à arrêter un calendrier et communiquer à chaque commune la date de la circoncision. En parallèle, les services de l’hôpital s’y sont préparés en mobilisant les personnels médical et paramédical à cet effet. Les communes ont, de leur côté, contribué par l’octroi d’un lot de denrées alimentaires, composé essentiellement de viande et d'œufs, en sus des tenues traditionnelles pour la circonstance, sur lesquelles les mères et grands-mères marquent «la main d’Aïcha» au henné, suivant la tradition. En ce genre de circonstance, la tradition veut que les parents et proches invités à cette cérémonie «collent» des pièces de monnaie à l'aide de ficelles sur la gandoura ou remettent des billets d'argent à l’enfant. Cette tradition témoigne de l’entraide ancestrale qui consiste à contribuer aux frais de la cérémonie. Il y a lieu de signaler que la journée de samedi dernier a été consacrée aux «retardataires» et à d'autres enfants non inscrits sur les listes des communes, dont ceux du personnel exerçant à l’hôpital. Rencontré sur les lieux, le directeur par intérim de cette structure de santé dira que cette action sera maintenue après le Ramadhan et durant toute la saison estivale, pour tous les parents désireux de soumettre leurs enfants à ce rite religieux. L’opération sera chapeautée par des chirurgiens qui se sont portés volontaires pour prendre en charge ces opérations. Rappelons, enfin, que cette campagne a été ouverte par la prise en charge de cinq enfants d’éléments de la sûreté urbaine de la daïra de M'chedallah. Depuis maintenant trois ans, l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah vit au rythme de la fête durant ce mois sacré. Signalons, par ailleurs, que le service des prélèvements et collecte de sang de cette institution de la santé n'a été en marge des actions de bienfaisance, puisqu’il a organise, chaque semaine après la rupture du jeûne, des campagnes de collecte de dons sang.

Oulaid Soualah