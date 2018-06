Elan de solidarité en faveur des orphelins

Par DDK | Il ya 39 minutes | 89 lecture(s)

à l’approche de la fête de l’Aïd el-fitr, des âmes charitables de la commune d’El-Adjiba, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, ont décidé d’agir en faveur des orphelins. Un élan de solidarité s’est, en effet, constitué au début de la semaine en cours pour venir en aide aux orphelins avec l’achat de vêtements neufs, afin de leur permettre de passer cette fête dans la joie. Ainsi et pour ce faire, ces âmes charitables se sont rapprochées des responsables de l’association Kafil El Yatim, pour proposer leur aide et contribution à l’opération d’achat d’habits en prévision de l’Aïd el-fitr. A leur tour, les membres de l’association leur ont remis une liste nominative détaillée des enfants en question, dépassant la soixantaine. Et c’est dimanche dernier que l’opération a été lancée, en présence des enfants qui ont choisi, eux-mêmes, les vêtements qu’ils désiraient. En outre, il importe de rappeler que cette association a, durant ce mois de Ramadhan, distribué des vivres aux orphelins de la commune à deux reprises. La première a été effectuée la veille de ce mois sacré, avec des couffins dépasse les 5 000 DA l’unité et la seconde a eu lieu au quinzième jour de ce mois toujours, avec des vivres et autres aliments de première nécessité, tels que le lait, la semoule, l'huile de table et autres produits. Par ailleurs, nous apprenons auprès des militants associatifs que la collecte des dons se poursuit toujours pour apporter l’aide nécessaire aux familles nécessiteuses à l’occasion de l’Aïd. Il est utile de souligner que des actions similaires seront menées à travers les quatre coins de la wilaya par les bureaux communaux de l’association Kafil El Yatim, pour permette aux enfants orphelins de passer une agréable fête. Durant ce mois de Ramadhan, aussi bien à Bechloul et à El Hachimia qu’à M’Chedallah et Aghbalou, les représentants de la même association, implantée à travers toutes les communes de Bouira, avaient distribué des centaines de kits alimentaires aux couches sociales défavorisées.

M Smail.