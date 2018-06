Dix familles relogées

Par DDK | Il ya 39 minutes | 94 lecture(s)

Dans le cadre de son plan d’action relatif à la résorption de l’habitat précaire, les autorités locales de la commune de Bechloul ont procédé, avant-hier lundi, à la démolition de dix habitations ayant servi de logements de fonction d’enseignants de l’ancienne école primaire Cherarak Slimane, sise au chef-lieu communal. Ces habitations, bâties en 1968, affichaient au fil du temps des signes d’usure et de dégradation. Des réparations coûteuses s’avéraient inévitables. Néanmoins, et après concertation entre les différentes parties, les services de la municipalité avaient décidé de les démolir et de reloger leurs occupants dans des habitations neuves, à la cité des 100 logements de Bechloul. Et c’est chose faite, puisque l’opération a eu lieu lundi dernier, dans le calme et la sérénité, en présence du maire et des services de sécurité. Sur place, des agents s’étaient chargés de remettre les clés aux bénéficiaires, qui jouissent à présents de logements décents. Notons, enfin, que d’autres opérations similaires sont au menu de la commune, qui multiplie les efforts en vue de récupérer des assiettes foncières sur lesquels seront érigés des logements de différentes formules.

M. S.