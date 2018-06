Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

L’APC d’El-Hachimia, une commune sise à 15 km au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, organise un concours du quartier le plus propre au niveau du chef-lieu communal.

Ainsi et selon le maire d’El Hachimia, ce concours a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur la question de l’environnement et créer une compétition dans l’optique de donner un nouveau look au chef-lieu municipal. A cet effet, une commission a été mise en place pour suivre le travail qui se fait au niveau des quartiers participants et sacrer, donc, le plus propre d’entre eux. Pour choisir le meilleur, cette même commission se basera sur des critères et des paramètres prédéfinis, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur en matière d'habitat, de santé publique et d'environnement. Une importante cagnotte financière, dont le montant n’a pas été révélé, a été réservée pour primer le quartier le plus propre d’El Hachimia. Les responsables locaux ont choisi la journée du 5 juillet, coïncidant avec la fête de l’indépendance de l’Algérie, pour sacrer le quartier vainqueur. Cette initiative vise également à inculquer aux citoyens les valeurs écologiques, en les impliquant davantage dans la protection de leur environnement, en butte à la prolifération des ordures ménagères et décharges sauvages. Selon notre interlocuteur, la récompense, étant attractive, incitera tous les comités des quartiers participants à ce concours à y mettre du leur, en redoublant d'efforts pour le nettoiement et l'assainissement de leurs cités respectives, leur embellissement et la création d'espaces verts, qui, faut-il le signaler, manquent cruellement dans la ville d’El Hachimia. De l’avis des citoyens, ce genre d’initiative devrait être généralisé à travers l’ensemble des communes de la wilaya de Bouira, où les cités résidentielles croulent sous les ordures, les dépotoirs et autres décharges sauvages qui poussent comme des champignons. Il est utile de rappeler qu’une initiative similaire a été organisée il y a quelques années dans la ville de Bouira par l’APC, avec le concours des services de sécurité et la direction de l’environnement. Mais le coucours n’a pas été reconduit depuis.

Aziz C.