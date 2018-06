Caravane de dépistage du diabète et de l'hypertension

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

L'association d’aide aux malades chroniques et aux cancéreux «Tadawsa», basée au chef-lieu d'Aghbalou, a pris la louable initiative d'organiser une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, entamée le 8 juin dernier et achevée hier. La caravane a observé une première halte à Takerboust, chef-lieu communal, les 8 et 9 juin derniers, où pas moins de 168 personnes ont été dépistées. Deux praticiens, en l'occurrence les Drs. Mezouari et Messaoudi, tous deux médecins généralistes, se sont portés volontaires pour effectuer les différentes consultations tout au long de la durée de cette caravane médicale. Dimanche dernier, c'était au tour du village Ivahlal de recevoir cette dernière. Là aussi, pas moins de 140 personnes ont été dépistées par les médecins précités. Rien que pour ces deux journées, un engouement particulier a été constaté, selon nos sources. Les habitants ont afflué de partout pour bénéficier du dépistage et des consultations bénévoles prodiguées par les médecins. Une aubaine pour eux. Dans le même sillage, la caravane a sillonné les villages d'Ath Hamdoun, le 11 juin, Selloum, le 12 juin, et, enfin, Ighil Ouchekrid, le 13 juin, dernier jour tracé pour cette semaine de dépistage. «Cette caravane médicale est vraiment à saluer. Je tiens à remercier l'association Tadawsa, les médecins et tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à cette campagne de solidarité. J'espère que ce ne sera pas la dernière», dit, avec beaucoup d'enthousiasme, un habitant d'Ivahlal. Dans le même contexte, la même association a organisé une conférence, vendredi dernier au niveau de son siège, situé à Takerboust. Animée par le professeur Adja Hamid, chef de service psychiatrie au niveau du CHU de Béjaïa, celle-ci a porté sur thème «Le suicide et la perversion sociale». Il est utile de préciser que depuis sa création, l’association Thadasa a pu organiser plusieurs actions de solidarité. Au chef-lieu communal, deux campagnes de dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et du diabète avaient été lancées avant le mois de Ramadhan. Des opérations qui avaient suscité beaucoup d’engouement de la part de la population locale.

Y Samir.