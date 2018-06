Une fin de Ramadhan bien animée

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

À l'instar des autres communes de la daïra de M'Chedallah, celle de Saharidj a connu durant cette dernière semaine du mois sacré des activités d'animation et de loisir spécial Ramadhan. L'association culturelle "Plein air, loisir et échange de jeunes" de cette municipalité, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de Bouira, a organisé des activités culturelles durant les soirées de dimanche et lundi derniers. Ainsi, un gala artistique a été animé, dimanche passé, par des chanteurs de la variété kabyle. L’on citera Moh Atoui, Kamel N'ali, Kouider Aoudjit et Ali Chikhi. D'autres chanteurs-amateurs locaux, dont Yahia Soualah, Salem Lewhabi et Messaoudene Lyes se sont aussi produits. Ces artistes se sont succédé sur la scène improvisée à la terrasse d'Akham Laarch pour égayer une jeunesse en mal de loisir dans ces contrées du pays profond. Le public présent, composé en majorité de jeunes, ne s'est pas fait prier pour se déchainer sur les airs musicaux folkloriques. Il a aussi dansé au rythme des reprises d'Oulahlou, Matoub et Zedek Mouloud. Pour la soirée de lundi passé, la troupe théâtrale de l'association Ilmezyen N'djerdjer a joué la pièce "Igujilen", dont la thématique traite d’un sujet social, suivi de deux monologues. La soirée s’est poursuivie par une animation musicale jusqu'au petit matin. Ces deux soirées ont permis à la population de la commune, en particulier les jeunes, de se défouler et rompre avec la monotonie qui s’est installée tout au long de ce mois de Ramadhan.

Oulaid Soualah