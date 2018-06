Où passer les vacances d’été ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

Les vacances d’été étant proches, les élèves d'Ath Mansour se demandent, d’ores et déjà, comment vont-ils passer cette «trêve» de cours de près de trois mois. Il faut signaler que la localité ne dispose pas d'espaces de loisirs et de culture à même de permettre aux jeunes de meubler convenablement leur temps, sachant que les journées d'été sont très longues. «Personnellement, je n'ai rien préparé pour cet été. Les vacances vont passer de façon ordinaire pour moi, car je n'ai vraiment pas où aller, sinon la maison de mes grands-parents. Ici, à Ath Mansour, nous manquons d’espaces de loisirs et de sports. Pendant l'été, on a l'impression de vivre dans un coin du désert», se désole un jeune lycéen de Taourirt. Comme notre vis-à-vis, ils seront des dizaines à ne «rien faire» durant toutes les vacances d'été, si ce n'est donner, pour quelques-uns, des coups de main aux proches dans les travaux domestiques. «Pour ma part, il n’y aura pas de répit. Nous avons une nouvelle habitation en construction, et je serai comme réquisitionné par mon père afin de donner un coup de main au maçon. Pour les vacances, c'est fichu d'avance», dit un collégien. À Ath Mansour, il n'y a pas la moindre ombre d'une maison de jeunes pour les jeunes puissent s'occuper l'esprit et apprendre ou exercer des activités culturelles ou ludiques. La salle polyvalente qui existe au quartier Ath Zeggane s'avère insuffisante pour mener à bien ce rôle, car elle manque de presque tout, à l'exemple d’Internet. Pour sa part, le stade communal, ou ce qui semble en être un, se trouve dans un état indescriptible. Le terrain de ce stade est impraticable, en sus de l'état catastrophique des vestiaires. Des voix se sont élevées parmi les jeunes pour demander la réhabilitation de cette infrastructure sportive, pour l'intérêt de la masse juvénile locale. «Notre stade ressemble à tout sauf à un stade digne de ce nom. Le terrain est complètement cabossé par-ci et troué par-là. Aucun footballeur ne peut jouer sur ce terrain sans risque de contracter une ou plusieurs blessures», déplore un jeune d'Ath Zeggane, quartier périphérique du chef-lieu d'Ath Mansour. S’il est réhabilité, ce stade pourrait accueillir des tournois de football, sachant que de tels rendez-vous sportifs sont organisés chaque année durant l’été au niveau des villages des quatre coins de la daïra de M’chedallah. Ce genre d’activités attire à chaque fois des centaines de jeunes et moins jeunes. Pour toutes ces raisons évoquées, les vacances d'été risquent d'être monotones pour la plupart des élèves, surtout ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir des journées au bord de la mer.

Y. S.