Des adolescents en danger !

À l'insu probablement de leurs parents, des enfants prennent d'assaut, ces derniers jours, les étangs environnant l'oued Sahel qui traverse plusieurs communes.

Comme il commence à faire chaud, des enfants de la localité de Chorfa, Choukrane et Toughza se rendent quotidiennement vers cette rivière pour se baigner et piquer une tête dans les mares d'eau stagnantes et polluées qui se sont formées après les grandes crues de l'oued Sahel, intervenues récemment. Certes, les adolescents s’amusent, mais ils semblent ignorer le danger que représente la baignade dans ces étendues d’eau. Ces retenues d'eau sont moyennement profondes, pouvant atteindre les trois mètres par endroits, ce qui est déjà périlleux pour ces jeunes baigneurs. Cette pratique observable chaque saison estivale n'est apparemment pas prête de s'estomper, car à chaque été les mares du Sahel sont investies tout au long de la saison chaude par des jeunots en quête de fraîcheur. Comme il n’y a pas de plage à Bouira, ces derniers se rabattent sur ces points d'eau non sécurisés pour se rafraichir durant les journées de forte chaleur. «C'est vraiment désolant que de constater des adolescents et des enfants se ruer sur les mares infectes et stagnantes de l'oued Sahel au péril de leur vie. En plus du risque de noyade, ces enfants s'exposent au risque de contracter des maladies, car ils peuvent boire l'eau polluée des étangs accidentellement ou peut-être même volontairement. Maintenant, il reste aux parents de surveiller leurs enfants puisqu’ils sont les premiers responsables. Ensuite, ce sera aux autorités locales de remblayer, s'il le faut, ces étangs, et consentir à la réalisation d’une piscine communale pour les jeunes de la localité», estime un habitant de Chorfa. Chaque été, les mares d'eau existant un peu partout dans la wilaya "engloutissent" des vies comme c'est le cas pour un enfant qui s'est noyé, vendredi dernier, dans un étang dans la localité de Sour El-Ghozlane. La prudence reste de mise et les parents devraient être plus vigilants, surtout en ses périodes de vacances scolaires.

Y. Samir