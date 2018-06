L’entreprise en charge du projet renvoyée

Par DDK | Il ya 48 minutes | 102 lecture(s)

L’APC de Lakhdaria vient de résilier le marché octroyé à l’entreprise réalisatrice chargée de l’aménagement du quartier Ouldach. C’est ce qu’indiquent les services de la municipalité. Selon cette source, cette résiliation a été décidée suite à une visite de terrain, effectuée par le maire et les services techniques pour inspecter le chantier. Cette inspection a levé le voile sur de nombreuses défaillances. Devant cette situation, et surtout le retard constaté dans l’avancement des travaux du projet, l’APC a procédé à la résiliation du contrat la liant à l’entreprise, en attendant le lancement d’une consultation pour designer une nouvelle entreprise, pour parachever les travaux. A en croire les services de la commune, il été constaté un énorme retard dans l’exécution des travaux d’assainissement et du revêtement en goudron. Un chantier à la traîne qui a rendu la route presque impraticable. Un état de fait qui excède les automobilistes et les habitants du quartier. Pour soulager, un tant soit peu, la souffrance de ces derniers, des travaux d’urgence ont été lancés par les services de la municipalité. Ainsi, il a été décidé de la pose d’une couche de tuf et du colmatage de tous les nids-de-poule et autres trous béants, qui jonchent la route principale, en passant par le quartier. A cet effet, les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les services de la municipalité pour mener à bien cette tâche. Les mêmes services, qui indiquent que ce ne sont là que des travaux d’urgence, ont promis de faire le nécessaire pour relancer le projet dans les meilleurs délais. Par ailleurs, l’APC a souligné que ses services avaient montré, à plusieurs reprises, leur disponibilité à accompagner l’entreprise en charge des travaux, mais cette dernière «n’avait pas beaucoup coopéré», argue-t-on.

D. M.