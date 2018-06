Un quota de 60 unités pour la commune

Par DDK | Il ya 48 minutes | 89 lecture(s)

La commune de M'Chedallah a récemment bénéficié d'un nouveau quota de logement pour la formule LPA (logement promotionnel aidé), octroyé par la wilaya de Bouira. En effet, ce sont 60 unités qui ont été attribuées à cette commune qui a déjà réalisé un important parc immobilier, lequel attend sa distribution. Les autorités communales ont avisé par voie d'un communiqué les citoyens intéressés de confectionner le dossier afférent pour postuler à ce type de logement. La date de clôture du dépôt des dossiers au niveau de l'APC a été signifiée pour jeudi dernier. «Un parc de 60 unités de type LPA est toujours bon à prendre, malgré le fait que ce nombre reste insuffisant, vu la demande et la pression qui va crescendo sur le logement, tous types confondus. Néanmoins, il est à déplorer cette situation qui traîne encore et qui concerne les logements de même type qui ne sont toujours pas distribués. Je pense à ces 80 logements de type LPA situés à Zouzamen qui tardent à être attribués pour les ménages qui les ont trop attendus. Moi-même, j'ai confectionné tout un dossier que j'ai déposé au niveau de la mairie et j'attends comme tout le monde que les vannes s'ouvrent», dira un postulant au logement LPA. Par ailleurs, la municipalité de M'Chedallah a vu, dernièrement, la livraison d'un important parc immobilier de l'ordre de 587 unités, réalisées dans le cadre des formules LPL et LPA. Ces quotas attendent d'être distribués depuis des mois déjà. Ce lot est composé de 507 unités de type LPL et de 80 autres de type LPA. L'attribution de ce parc immobilier est du ressort de la commission d'attribution de logements de la daïra qui est à pied d'œuvre pour statuer et arrêter la liste des futures bénéficiaires. Pour leur part, les postulants piaffent d'impatience, eux qui attendent depuis des années pour pouvoir disposer d'un toit décent et se délivrer des contraintes de la location dont les tarifs sont de plus en plus chers. Le nombre de demandeurs de logements augmentent de mois en mois avec actuellement 3 000 dossiers qui attendent, au niveau de toute la commune de M'Chedallah, qu’ils soient satisfaits. Il est utile de signaler que ce nouveau quota fait partie du programme de 1 000 unités LPA attribué à la wilaya de Bouira en début de cette année.

Y. S.