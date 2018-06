L’attente dure depuis… 20 ans !

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Cela fait plusieurs années que des habitants du quartier Amalou du chef-lieu de la commune d’Aghbalou, au nord-est de la wilaya de Bouira, attendent le raccordement de leurs foyers à l’énergie électrique.

Les mêmes habitants expliquent qu’au fil des ans, de nombreux habitants ont peuplé le quartier mais certaines commodités vitales comme l’électricité tardent toujours à être mises en place. Ainsi, pour s’alimenter en courant, les habitants sont contraints de procéder à des branchements à partir des lignes de leurs voisins. «Nous sommes plus d’une dizaine d’habitants à s’alimenter en énergie chez des voisions avec qui nous partageons la facture de l’électricité, faute d’un réseau digne de ce nom qui pourrait alimenter nos maisons», explique Slimane, un habitant du quartier d’Amalou. Pourtant, poursuit-il, il suffit d’installer quelques pylônes le long de la route sur 40 mètres pour permettre aux habitants de se raccorder au réseau. «De part et d’autre de notre quartier, le réseau électrique existe. Il suffit juste de l’étendre sur une dizaine de mètres pour alimenter les foyers jusque-là dépourvus», soutient le même habitant. Ce dernier explique que ce problème a été exposé à plusieurs reprises aux services de la SDC, mais en vain. «Moi-même j’avais remis une requête à l’ancien wali Mouloud Cherrifi au cours d’une visite dans la localité pour attirer son attention sur notre souffrance. Il avait promis de voir le problème de près, mais depuis, le wali a été affecté dans une autre wilaya et notre calvaire perdure toujours», confie-t-il. Les services de la société de distribution du centre (SDC) avaient été alertés de ce problème qu’ils devaient remédier. D’ailleurs, ces mêmes services avaient obtenu l’aval d’un particulier pour la réalisation d’un poste maçonné pour l’installation d’un poste transformateur pour renforcer le réseau dans le quartier et raccorder les foyers dépourvus en énergie électrique. Mais un revirement de situation a bloqué le projet. Du coup, le réseau n’a pas été renforcé et les foyers du quartier n’ont pas été alimentés. Par ailleurs, et dans une tentative de trouver des solutions à ce problème, les habitants font savoir qu’ils avaient suggéré aux services de la SDC d’alimenter une partie des foyers du quartier à partir d’un départ de réseau situé à l’ouest du quartier et l’autre partie d’un autre départ situé à l’est. Selon eux, en procédant ainsi, le problème de surcharge du réseau se poserait moins. Seulement, cette option n’a pas été retenue. Devant cette situation qui n’a qui que trop duré, les habitants interpellent encore une fois les services de la SDC pour trouver une solution définitive afin d’alimenter leurs foyers en électricité et mettre ainsi fin à un calvaire qui dure depuis près de deux décennies.

Djamel M.