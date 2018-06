Le marché couvert déserté

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Rouvert en grandes pompes à quelques jours du début du Ramadhan, en présence des autorités locales, l'ancien souk el-fellah de M'Chedallah, qui a été pris d'assaut par les marchands à sa réouverture, n’a pas tardé à fermer ses portes. En effet, il n’a suffi d’à peine semaine pour assister au départ des commerçants intervenant dans la filière agroalimentaire au niveau de ce marché couvert. Ces intervenants ont quitté les lieux l'un derrière l'autre aussi vite qu'ils les ont occupés. Selon nos informations, ce départ précipité est essentiellement dû à l’absence de clients potentiels. Il faut préciser que les stands ont été mis gratuitement à la disposition des marchands. A l'heure actuelle, il ne subsiste qu'un seul commerçant-grossiste sur les lieux et deux concierges affectés par l'APC, pour garder cet espace. Rappelons que l’ex-souk el-fellah, situé à la sortie Nord de la ville de M'chedallah, a fermé ses portes depuis plus de 20 ans, avant d’être aménagé en caserne, qui a abrité le détachement de la Garde communale, jusqu’à sa dissolution en 2012. La tentative des responsables locaux de le remettre en service en tant que marché couvert après une importante opération de restauration, dans le but, d'abord, de le rentabiliser et d'absorber le marché parallèle ensuite, a lamentablement échoué. Cet échec est dû au fait que le marché est mal situé et n’attire, par conséquent, pas beaucoup de clients. Ce qui a entrainé le départ collectif de la vingtaine de commerçants, jugeant que sa rentabilité est bien en deçà de ce qu'ils avaient espéré. Il est utile de rappeler qu'un nouveau marché couvert a été réalisé et livré à Vouaklane depuis 2016, mais il n’est pas exploité à ce jour, sachant que sa mise en service créera des opportunités de travail aux dizaines de commerçants de la commune de M’Chedallah, dont un bon nombre exerce dans l’informel, faute d’espaces commerciaux. Aussi, le marché offrira à la population du centre-ville et de la commune la possibilité de s’approvisionner en marchandises à des prix abordables et leur épargnera les déplacements hors de leur localité, tout en leur évitant de se rabattre sur le commerce informel, dont la qualité des produits exposés est douteuse.

Oulaid Soualah