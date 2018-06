La Police fête l’Aïd auprès des plus vulnérables

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

À l’occasion de la fête de l’Aïd El-Fitr, et comme à l’accoutumée, la sûreté de wilaya a organisé des visites au niveau de l’hôpital Mohamed Boudhiaf, du foyer pour enfants assistés et de l’hospice des personnes âgées d’Errich. Ainsi, dans la matinée de vendredi dernier, des éléments de la Police se sont rendus au niveau de l’hôpital de la ville, pour partager la joie de la fête avec les enfants malades. Sur place, des cadeaux ont été distribués aux patients. Ces derniers, leurs familles ainsi que le personnel médical ont beaucoup apprécié ce gente qui apporte du réconfort et du sourire à cette frange, qui fête l’Aïd loin du domicile familial. Pendant près d’une heure, une ambiance bon enfant s’est installée au niveau de cette structure hospitalière. La visite s’est poursuivie dans la matinée au foyer pour enfants assistés, où de nombreux cadeaux ont été également distribués aux enfants. Là encore, la joie s’est répandue parmi les enfants, à la vue des policiers et des présents. La dernière étape de cette visite a été l’hospice des vieux, sis à Errich, à la périphérie de la ville. Les personnes hébergées au niveau de cette structure ont pu partager la joie de l’Aïd en compagnie d’éléments de la sûreté, qui, là aussi, ont remis des cadeaux symboliques aux pensionnaires. Cette visite a laissé une très bonne impression chez les personnes âgées et le personnel de l’hospice des vieux. Selon la police, ces actions de solidarité viennent renforcer les liens sociaux entre les différentes franges de la société et consacrent aussi les valeurs humaines de la Police de proximité. Il faut signaler qu’une délégation conduite par le wali de Bouira, Mustapha Limani, s’est rendue dans la même journée au niveau de l’hospice et du foyer des enfants assistés, pour partager la fête avec les résidents de ces centres.

D. M.