La cité des 30 logements sans gaz de ville

La cité des 30 logements sis à Vouaklane, un quartier périphérique du chef-lieu de la commune d’Aghbalou, au nord est de la wilaya de Bouira, n’est toujours pas raccordée au gaz de ville. Selon les habitants de cette cité, cette situation perdure depuis maintenant près de huit ans. Pourtant, indiquent les mêmes habitants, un réseau du gaz de ville existe au niveau de ce quartier. Un poste de détente a même été installé lors de la réalisation du réseau au dit quartier dans les années 2010. Seulement, aucun des 30 foyers de cette cité n’a bénéficié du raccordement au gaz. «Nous ne sommes à ce jour pas alimentés en gaz de ville et nous attendons toujours. Cela ne peut se faire sans les colonnes montantes. Tout le quartier est raccordé au réseau depuis plusieurs années mais notre cité n’en a encore pas bénéficié», confie Kamel, un père de famille résident au niveau de cette cité. Et d’ajouter : «Nous nous servons toujours de bonbonnes du gaz butane que nous devons chercher au chef-lieu de la commune. Pour se la procurer, nous sommes obligés de parcourir plus de 3 kms. À chaque fois, nous sommes contraints de faire appel à des voisins véhiculés où aux clandestins pour acheminer les bouteilles. Nous vivons un vrai calvaire alors que le réseau se trouve à un mètre des blocs résidentiels». Selon les dires des habitants, cette situation est due à l’absence des colonnes montantes au niveau des trois blocs résidentiels de cette cité. Sans colonne montante, il est impossible d’installer les compteurs de gaz et d’alimenter les habitations. Les habitants indiquent que les frais des travaux de l’installation des colonnes montantes devraient être pris en charge par les services de l’OPGI. Seulement et depuis l’installation du réseau, aucun travail ou une quelconque initiative n’a été entreprise par les gestionnaires de cette cité pour permettre aux résidents de s’alimenter en gaz. Les résidents de cette cité font savoir que plusieurs requêtes ont été adressées aux différents responsables dont ceux de l’OPGI. Mais en vain. Devant le retard mis dans l’installation des colonnes montantes, les habitants interpellent les autorités locales pour intervenir afin de permettre le lancement des travaux en question et mettre ainsi un terme à une clavaire qui n’a, selon eux, que trop duré. Il est utile de signaler que toutes les infrastructures étatiques situées dans le quartier, à savoir le lycée, le CEM, l’unité des pompiers et le centre culturel sont tous raccordés au réseau du gaz de ville depuis maintenant plusieurs années. À l’heure actuelle, il n'y a que la cité des 30 logements qui n’est pas encore raccordée au réseau.

Djamel M.