Ce qu’attend Akssim de l’APC

Les habitants du village Akssim, limitrophe de la localité d'Ighrem, dans la commune d'Ahnif, diront n’avoir cessé d’interpeller les responsables locaux sur les diverses insuffisances relevées dans leur localité, en vain.

Leurs appels semblent tomber dans l’oreille d’un sourd. Selon les villageois d’Aksim, les responsables locaux, qui se sont succédé à la tête de l’APC, avaient tous promis d’améliorer les conditions et le cadre de vie de la population locale à même de lui permettre de mener une vie décente. Seulement, ces engagements n’ont pas été concrétisés. Parmi les problèmes exposés par les habitants, figure celui de l’assainissement. A en croire ces derniers, seule une partie des foyers est actuellement raccordée à ce réseau. Les habitants demandent, donc, l’inscription d’un projet d’extension du réseau. Actuellement, et à défaut d’un réseau d’évacuation des eaux usées, des dizaines de villageois recourent aux fosses septiques avec tous les dangers potentiels qui pourraient en découler sur la santé publique et l’environnement. À ce propos, nos interlocuteurs évoquent un risque d’infiltration des puits par les eaux usées. Les villageois n'ont pas manqué de souligner la «mauvaise qualité» des travaux d’assainissement effectués jusque-là. Pis, par endroits, les travaux n’ont pas été menés à terme, informent nos interlocuteurs. Citant toujours les carences qu’enregistrent le village, les habitants ont aussi mentionné l'absence totale de l’alimentation en électricité au versant Sud de la bourgade, où de nombreuses habitations ne sont pas encore raccordées à cette commodité. Cette partie est également dépourvue d’un réseau de l’éclairage public, ce qui complique le déplacement des habitants. L’autre problème soulevé par les villageois d’Aksim concerne les chutes de tension. Selon nos interlocuteurs, le problème est récurrent et se pose avec acuité, notamment en période estivale. «Les chutes de tension causent beaucoup de désagréments aux villageois et leur empoisonne la vie, surtout en été. Ceci en plus d’endommager les appareils électroménagers», se plaint-on. Sur le volet ressources en eau, les villageois expliquent que les quelque 200 familles habitants le village Aksim font face à des pénuries, aiguës et répétitives, de ce liquide précieux, plus particulièrement durant la période estivale. Devant cette crise, les villageois réclament le renforcement de l’alimentation, en réalisant un nouvel ouvrage pour optimiser les capacités de stockage. Par ailleurs, le réseau routier n'est pas mieux loti, tant il accuse moult dégradation. Les habitants souhaitent notamment la réhabilitation de la piste reliant le Nord de la localité à la partie Ouest. Une voie d’accès en état de dégradation avancée. Nos interlocuteurs évoquent aussi la section du chemin reliant leur village à la localité voisine, d’Ighrem. Un tronçon hautement stratégique qui nécessite des travaux de réhabilitation. En plus de toutes ces contraintes évoquées, Aksim souhaite l'inscription de deux projets : une école primaire et une salle de soins. A ce sujet, les citoyens se disent prêts à contribuer en mettant à la disposition des pouvoirs publics des assiettes de terrain sur lesquelles seront érigés ces équipements publics.

