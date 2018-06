La route de D’hous impraticable

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

Le chemin menant à la localité de D’hous, au nord du chef-lieu de la commune d’El Esnam est en piteux état. Le tronçon en question étant en état de piste est impraticable. Les habitants de la localité et les agriculteurs installés sur les rives du barrage Tilesdit rencontrent ainsi des difficultés pour rejoindre D’hous. Son état s’est nettement dégradé surtout durant ce printemps en raison des fortes pluies. Par endroits, les eaux pluviales ont creusé des sillons sur la chassée en la transformant en un véritable oued. L’absence des ouvrages d’évacuation des eaux ont causé des inondations sur plusieurs portions de ce chemin. «Ce tronçon se trouvait déjà dans un état lamentable et les eaux de pluie tombée en abondance ces dernières semaines ont fini par dégrader ce qui reste de cette piste. En plus de son impraticabilité, le chemin a connu des affaissements de terrain et des coulées de boue la rendant dangereuse à la circulation», confie un habitant de la région. Pour ce dernier, il s’agit d’une voie importante car des dizaines d’agriculteurs l’empruntent au quotidien pour se rendre dans leurs champs. En plus des agriculteurs, il y a des dizaines d’habitants qui vivent dans la région et qui font des allers-retours de et vers le chef-lieu communal. L’on considère la région de D’hous comme le grenier d’El-Esnam et de toute la région d’Ath Yaala. Les cultures maraichères y sont prospères surtout en cette période de l’année où les fruits et légumes arrivent à maturité. On y cultive essentiellement des tomates, des pommes de terre, des courges, des haricots, des pastèques et des melons. Pour rejoindre ces glèbes, il n’existe aucun autre chemin. Sa réhabilitation est une urgence pour les habitants de D’hous, particulièrement les agriculteurs. Ces derniers espèrent une réaction rapide des responsables de la municipalité et une prise en charge dans les meilleurs délais de ce tronçon de 3 km.

D. M.