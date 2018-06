Le lait en sachet introuvable

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

Quelques jours après la fête de l'Aïd El-Fitr, il a été constaté une pénurie de certains produits alimentaires de première nécessité, dans les différentes localités de la vallée du Sahel. Comme si c’était une tradition durant les premiers jours suivant l'Aïd, cette pénurie a touché essentiellement des denrées alimentaires dont les ménages ne peuvent se passer. Cette situation a été constatée, dimanche dernier, soit deux jours après cette fête religieuse. Après une virée dans les différents magasins de l'alimentation générale de la région ce jour-là, il a été remarqué, en effet, une absence totale du lait en sachet. «Certes, il y a une absence du lait en sachet depuis le premier jour de l'Aïd. Pour ma part, les distributeurs ne m'ont pas encore approvisionné en cette denrée. Apparemment, la fête de l'Aïd continue pour eux», se contentera de dire un commerçant de l'alimentation générale, qui a pignon sur rue dans la ville de M'Chedallah. Les distributeurs du lait en sachet n'ont, apparemment, pas encore repris du service, ce qui aurait engendré cette pénurie d’un produit que consomment chaque jour les ménages. Ces derniers se sont rabattus sur le lait en poudre, cher au demeurant, en attendant le «retour» du lait. Autre produit de première nécessité, le pain se fait aussi rare depuis l'Aïd. Les quelques boulangeries que compte la daïra de M'Chedallah sont prises d'assaut par des citoyens, du moins jusqu’à avant-hier, ce qui dénote de la pénurie de cet aliment incontournable dans l’alimentation des Algériens. En effet, des files d'attente se sont formées sans discontinuer, à l'intérieur et même à l'extérieur de ces commerces. Même topo chez les épiciers, où à chaque fois qu'un panier plein de baguettes de pain arrivait, il était aussitôt vidé par les consommateurs. «Malheureusement, cet état de fait est constaté à pareille période avec des commerçants et des distributeurs de produits alimentaires de base qui n'assurent pas le service. Sinon, comment expliquer le cas du lait en sachet qui était absent chez les commerçants durant plusieurs jours, et ce depuis vendredi dernier, jour de l'Aïd?», se demande un père de famille habitant Chorfa.

Y Samir.