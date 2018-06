Les communes rurales mieux servies, mais…

Par DDK | Il ya 48 minutes | 84 lecture(s)

Un quota de 800 aides à l’habitat rural a été notifié récemment par les services de wilaya pour près de 25 communes de Bouira. Ce nouveau quota vient s’ajouter à ceux octroyés en fin d’année dernière et en début de l’année en cours aux communes de la wilaya. Cependant, ce quota va seulement régler une partie des besoins des communes, lesquels se chiffrent par milliers de demandes. À Aghbalou, pour ne citer que cette commune de montagne, la demande dépasse le millier. À Kadiria, l’on compte 450 demandes d’aide. Ces chiffres renseignent de la forte sollicitation dans ce segment de logement à travers la wilaya. Il faut préciser que les précédents quotas ont été jugés insuffisants par de nombreux maires. Ces derniers étaient nombreux à prendre la parole à l’occasion des conseils de wilaya consacrés au développement local pour réclamer des quotas plus important qui pourraient répondre à la forte demande dans ce segment de logement. Un segment qui a, soulignons-le, connu un franc succès à Bouira, ces dernières années, et qui ne cesse de susciter un engouement auprès des populations, particulièrement celles habitant dans les zones rurales. Il faut noter aussi qu’entre 2015 et 2017, ce segment a connu un gel des programmes en raison des difficultés financières que traversait le pays. Entre temps, de nouvelles demandes et par centaines étaient parvenus aux services du logement au niveau des communes. Le nouveau quota dont les décisions ont été remises aux bénéficiaires à l’occasion d’une cérémonie qui s’était tenue à l’occasion du 27e jour du mois de Ramadhan a été reparti sur huit daïras. C’est celle de Lakhdaria qui s’est taillée la part du lion avec un total de 222 unités. Ces unités ont été reparties sur les communes rurales que sont Maâla, Zbarbar, Boukram, Guerrouma et Bouderballa. Celles-ci se sont vu attribuer respectivement 65, 59, 53, 30 et 15. Lakhdaria, commune du chef-lieu de daïra, a eu droit à seulement trois aides. Ce sont les communes, en dehors du chef-lieu, qui ont reçu le plus grand quota. Des communes qui enregistrent beaucoup de demandes et qui connaissent depuis quelques années un retour massif des populations, lesquelles avaient déserté leurs villages durant la décennie noire. La région de l’ex-Palestro en avait particulièrement souffert. La daïra de Bechloul arrive juste derrière Lakhdaria avec 159 aides avec un important lot pour celle d’Ouled Rached qui a eu droit à 96 unités. Les daïras de M’Chedallah et de Bouira se sont vus attribuer chacune 151 unités. À M’Chedallah, c’est Aghbalou qui a bénéficié du plus important nombre d’aides, à savoir 79 unités. En revanche, dans la daïra de Bouira, le plus grand quota a été attribué à la commune d’Ath Laaziz avec 67 lots. À Kadiria, le quota s’élève à 79 unités. Les daïras d’El Hachimia, de Bordj Okhriss et de Bir Ghbalou ont respectivement eu droit à 16, 14 et 9 unités. À signaler que ce quota n’a pas concerné quatre daïras, à savoir celles d’Ain Bessem, Sour El Ghozlane, Haizer et Sour Lakhmis. Cette-fois, la répartition a été faite suivant la demande avec une priorité pour les villages. Certes ces derniers sont mieux servis mais la demande dans ce segment reste relativement importante.

D. M.