Les opérations de démoustication sans effet !

Par DDK | Il ya 47 minutes | 81 lecture(s)

Ces derniers jours, de nombreux citoyens du chef-lieu de daïra de M’Chedallah se plaignent d'une invasion de moustiques et autres insectes nuisibles. Selon certains témoignages, de jour comme de nuit, des insectes volants mais aussi rampants envahissent leurs domiciles. Nos interlocuteurs affirment que les domiciles les plus exposés sont ceux situés à proximité des endroits où sont déposés les déchets ménagers. Ce genre de coins est, donc, propice à la prolifération d’une multitude d’insectes néfastes, qui trouvent là des foyers de reproduction et surtout de garde-mangers. Certains résidents de la ville de M'Chedallah ont confié que, dans une tentative de limiter les effets désagréables de ces insectes, il a été procédé à l’incinération des ordures. Mais la fumée n’a fait qu’éloigner les moustiques, sans pour autant les éliminer. Pour en savoir un plus sur cette situation, nous avons pris attache avec les services du bureau de l’hygiène communal (BHC) de M’Chedallah. L’on apprendra que des campagnes de démoustication, menées durant le mois d'avril, ont été sans résultat. Ceci en raison des fréquents orages, accompagnés de fortes averses, enregistrés après ces opérations. Selon les mêmes services, la pluie élimine systématiquement les insecticides, répandus à travers les gros centres urbains de la municipalité. D’après certaines personnes âgées, une «invasion spectaculaire» des moustiques et autres insectes s'était déjà produite par le passé. Selon elles, il faut s'attendre à tel scénario cette année, en raison de l’importante pluviométrie de la saison printanière, à l'origine d'une croissance d’herbe sauvage importante. Une herbe qui a envahi les moindres coins et recoins du périmètre urbain. Ce tapis vert constitue, donc, un abri idéal pour toutes sortes d'insectes, de rongeurs et de reptiles qui y élisent domicile pour un bon bout de temps. Notons, pour conclure, que le cas de la commune de M'Chedallah n'est pas unique dans la mesure où l'ensemble des agglomérations de la circonscription sont confrontées à la même situation. Il utile de préciser que la plupart des communes de la daïra n'ont même pas déclenché l'opération de démoustication.

O. S.