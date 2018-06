Le téléphone et Internet pour le village agricole

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Les habitants du village agricole relevant de la commune d’El-Hachimia, au sud de la wilaya de Bouira, ont longtemps réclamé l’installation d’un réseau de téléphone fixe et d’Internet au niveau de leur localité.

L’insistance des villageois a fini par payer puisque un projet dans ce sens a été inscrit par les services d’Algérie Télécom au profit de ce village. Les travaux de ce projet ont été lancés il y a quelques semaines, et ils sont actuellement en cours d’exécution. Selon les services de l’APC d’El Hachimia, ces travaux comprenant, entre autres, l’installation de la fibre optique, avancent à un rythme soutenu et le projet ne tarderait pas à être réceptionné. «Dans quelques semaines, les villageois vont pouvoir disposer et du téléphone fixe et d’Internet. Nous leur demandons d’être patients», indique un élu de l’APC d’El Hachimia. Pour constater de près l’état d’avancement des travaux, une visite de terrain a été effectuée, mardi dernier, sur les lieux par les services d’Algérie Télécom (AT) d’Aïn Bessem, en compagnie des élus de l’APC d’El Hachimia. Ces services étaient plutôt satisfaits de leur avancement. À l’occasion de cette visite, des élus de l’APC d’El Hachimia ont fait part des doléances de la population du village pour la dotation du bureau de poste d’un distributeur automatique de billet (DAB) pour faciliter aux usagers les opérations de retraits d’argent liquide. Le responsable d’AT de Aïn Bessem a promis de transmettre cette doléance à ces responsables hiérarchiques. Il faut signaler qu’au village agricole distant de quelques kilomètres du centre-ville d’El Hachimia, il existait bel et bien un réseau de téléphone fixe. Mais ce dernier est devenu, au fil des ans, obsolète et hors d’usage. De l’installation, il ne subsiste que les pylônes qui trônent sur la route reliant le centre-ville d’El Hachimia et le village agricole. Cela a fait réagir les villageois qui avaient à plusieurs reprises interpellé les responsables locaux et ceux d’Algérie Télécom pour la remise en marche de l’ancien réseau, pour permettre aux habitants de souscrire à un abonnement Internet. À préciser que durant toutes ces dernières années, et en l’absence d’Internet, les jeunes du village recouraient à la 2G et à la 3G ou se rendaient aux cybercafés du centre-ville pour se connecter.

D. M.