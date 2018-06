Le CW12 dégradé

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le chemin de wilaya numéro 12, qui fait la jonction entre la RN5 et le CW42 A, et traversant la commune de Boudjellil, dans la wilaya de Béjaïa, pour relier celle d’Ath Mansour, dans la wilaya voisine de Bouira, fait encore parler de lui. Actuellement, ce tronçon de trois kms se trouve dans un état d’impraticabilité totale, où des trous, des cratères et autres ornières le jalonnent, rendant toute circulation automobile laborieuse à plus d'un titre. Comme constaté récemment, il n'y subsiste plus aucun "lambeau" de l'ancienne couche bitumeuse, laquelle a été carrément usée, car le travail de sa réhabilitation, intervenue il y a près de trois ans, a été complètement bâclé. Au passage des véhicules, notamment ceux de gros tonnage, un épais écran de poussière se soulève en réduisant drastiquement la visibilité pour les automobilistes. Cette situation ne se répercute pas uniquement sur la circulation automobile, puisque la poussière soulevée atteint même les habitations alentours, et aux habitants de faire face à cette contrainte. La poussière a fini par polluer les lieux. Quelques-uns, excédés par cette "nuée" qui envahie chaque jour leurs maisons et vergers, ont procédé à la pose de ralentisseurs de fortune, sans aucune norme, pour contraindre les conducteurs à décélérer. Néanmoins, le problème demeure toujours entier. Le long de ce chemin, il y règne un véritable paysage lunaire, où tout est "enduit" de poussière. Mais ce qui rajoute encore une couche, ce sont ces unités de fabrications de matériaux de construction qui produisent de la poussière à longueur de journée. L'état déplorable du CW12 met à chaque fois les nerfs des automobilistes qui l'empruntent à rude épreuve. Ces derniers ne savent plus à quel saint se vouer, constatant le retard mis pour sa réhabilitation. Un routier qui emprunte quotidiennement ce tronçon a qualifié ce chemin de cauchemardesque. «Ce tronçon ressemble à tout sauf à un chemin de wilaya. Je l'emprunte chaque jour, et croyez-moi, c'est un calvaire pour moi. Mon camion subit de violentes secousses et je crains vraiment qu'un jour il tombe en panne, d'autant que c'est mon gagne-pain. Je souhaite que la direction des travaux publics (DTP) de Bouira prenne en charge cette section car il est complètement hors d'usage», regrette-t-il.

Y. S.