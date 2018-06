Les villageois attendent le désenclavement

Par DDK | Il ya 12 minutes | 2 lecture(s)

Les habitants de la localité rurale et enclavée d’Aguouillal, située à quelque 10 km au nord du chef-lieu de la commune d’El-Adjiba (Est de Bouira), attendent toujours leur part de développement. Leur attente dure depuis de longues années, et aucun responsable municipal n’a honoré ses engagements vis-à-vis de la population qui vit dans un isolement total. La route principale menant vers le village en passant par Semmache se trouve dans un état de dégradation causée par les eaux de pluie et autres aléas. L’aménagement des avaloirs est plus que nécessaire, réclame-t-on. Les citoyens du village s’interrogent sur le sort du projet du gaz destiné à leur localité dépourvue de cette commodité élémentaire. «Des agents de la SDC sont venus, ils ont fait leur étude sur les lieux, mais rien n’est fait à ce jour», regrette-t-on. Le réseau du gaz a été acheminé jusqu’à la localité voisine, déjà raccordée, mais le projet reste inachevé puisque Aguouillal et la bourgade de Thiniri ne sont toujours pas raccordés. À ce propos, le directeur de l’énergie et des mines, Lazhar Guezmini, a expliqué que la localité d’Aguouilall a été programmée, mais les projets ont été gelés dans le cadre des mesures d’austérité prises par les pouvoirs publics. «Les projets sont gelés, mais nous attendons toujours le dégel pour que nous puissions relancer l’opération», a assuré le même responsable. Par ailleurs, l’unique école primaire du village demeure fermée depuis plus de quatre ans. Les écoliers d’Aguouillal sont contraints de faire des déplacements quotidiens pour poursuivre leur cursus scolaire à Semmache. «C’est très fatiguant pour nous, c’est très loin, nous voulons étudier ici», réclament un groupe de petits élèves. Pour ce qui est de la salle de soins, elle aussi est fermée depuis plus de dix ans, ce qui oblige les malades à se diriger vers les établissements de santé de M’Chedallah ou de Bechloul pour effectuer de simples soins. Le village d’Aguouillal reste dépourvu d’un réseau d’assainissement, malgré une série de demandes écrites en ce sens et envoyées aux responsables qui se sont succédé à la tête de l’Assemblée populaire communale d’El-Adjiba. Les citoyens interpellent l’actuel maire, Karim Kheddis, pour qu’il intervienne et mette fin à leur calvaire via la réalisation de ces opérations pour désenclaver cette localité combattante connue pour son passé révolutionnaire.

R. D.