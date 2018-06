Pression sur la protection civile

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

L'unité de la protection civile de M'Chedallah dont la circonscription territoriale s’étend sur cinq communes relevant de la daïra de M'Chedallah enregistre une très forte demandes d'évacuation de malades vers le pavillon des urgences de l'EPH de M'Chedallah. Selon des déclarations d’intervenants de cette institution paramilitaire, c'est une moyenne de 110 malades par mois, selon les statistiques de ce premier semestre de l'année en cours, qui sont évacués de différentes municipalités de la circonscription vers l’hôpital de la ville de l’ex-Maillot. L’on fait état du manque de moyens matériels pour répondre à ces nombreux appels, d’autant que l’unité ne dispose que d’une seule ambulance. Ce chiffre avancé de malades évacués vers l'hôpital comprend aussi les accidents de circulation et domestiques. La pression a légèrement baissée avec la contribution de l'unité d'Aghbalou, dotée aussi d'une ambulance qui prend en charge les malades et accidentés de cette commune de haute montagne qui est la plus importante sur le volet démographique de la daïra de M'Chedallah, avec une population qui dépasse les 30 000 âmes. La situation sera sans doute meilleure et la charge sur l’unité de M’Chedellah davantage diminuée quand l'unité de la protection d'Ahnif, dont l'infrastructure a été livrée depuis l'année passée sera opérationnelle. Il ne manque à cette nouvelle unité que les raccordements aux réseaux d'électricité, de l'AEP et du gaz naturel. Le pavillon des urgences de l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah subit la même pression, du fait de l’absence de l’indispensable service du tri. Des malades sont ainsi contraints de prendre leur mal en patience en attendant une prise en charge des médecins. Ce cas rapporté à plusieurs reprises dans ces mêmes colonnes se pose aussi au chef-lieu de wilaya où les urgences de l’EPH Mohamed Boudhaif enregistrent aussi des cas de malades dont la prise en charge pourrait se faire au niveau de centres de santé ou des polycliniques. Des mesures devraient donc être prises pour remédier à cette situation qui pèse sur les éléments de la protection civile ainsi que sur le personnel soignant et les urgentistes au niveau des hôpitaux.

Oulaid Soualah