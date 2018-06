Effervescence à la maison de jeunes !

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

La maison de jeunes Hamman Mohammed de Bordj Okhriss, une commune sise à 50 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a mis à la disposition des amoureux du ballon rond un data show pour leur permettre de suivre en direct les matchs de la Coupe du monde 2018, qui a débuté le 14 du mois en cours en Russie. Ainsi, tous les après-midis, la grande salle s’ouvre au public qui se chiffre par dizaines de téléspectateurs à venir regarder les matchs du mondial de Russie. Bien avant le début des rencontres, la susmentionnée salle affiche complet, il est ainsi difficile de trouver une place assise pour suivre les rencontres. Du coup, certains retardataires suivent les matchs debout. Pour les responsables de la maison de jeunes, cette retransmission par data show va permettre à un plus grand nombre de jeunes, notamment ceux qui ne sont pas équipés de décodeurs numériques et n’ayant pas les moyens techniques de visualiser le match chez eux, de regarder tous les matchs du mondial gratuitement. Il faut signaler que les retransmissions vont se poursuivre jusqu’à la mi-juillet, date de la clôture de cette compétition internationale de football, laquelle passionne des millions de spectateurs algériens et du monde entier. Egalement, selon la même source, toutes les infrastructures se trouvant au niveau de nombreuses daïras relevant de la wilaya, ont également consenti à la diffusion des matchs de cette compétition. Cette mobilisation a aussi permis à de nombreux citoyens, particulièrement les amoureux du ballon rond, de se rencontrer et de suivre les rencontres footballistiques de leurs équipes favorites ou des matchs jugés de qualité dans une bonne ambiance. Il est utile de signaler qu’à travers les villes et villages de la wilaya, depuis la mi-juin, les cafétérias dont les propriétaires sont équipés de démodulateurs numériques d’une chaine sportive privée ayant obtenu les droits exclusifs de retransmission du mondial, sont chaque jour bondées de jeunes qui suivent les rencontres du mondial de Russie. Cette compétition planétaire dont l’équipe nationale algérienne est absence lors de cette édition de Russie attire beaucoup de jeunes algériens.

Aziz C.