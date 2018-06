Du foot pour rompre la monotonie

Par DDK | Il ya 2 heures | 122 lecture(s)

À Kadiria, une commune sise à 33 Km à l’ouest du chef-lieu de Bouira, l’on déplore le manque d’infrastructures sportives au niveau des différentes cités et quartiers, et les rares espaces existant sont insuffisants pour accueillir toute la masse juvénile. Ainsi, pour meubler cette période des vacances d’été et rompre avec la monotonie qui a tendance à s’installer chez la frange juvénile, le club sportif de Kadiria (Ex-Thiers) (CSK) a pris l’initiative d’organiser un tournoi de football inter-quartiers au niveau du stade communal, Said Chalabi, situé au centre-ville. Ce tournoi débutera vendredi prochain, correspondant au 29 juin, sachant que toutes les équipes ont confirmé précédemment leur participation à ce challenge du ballon rond. D’après les organisateurs, toutes les dispositions ont été prises pour réussir cet exercice sportif, avec la collaboration du conseil communal du sport et du mouvement associatif. La compétition verra la participation de 24 équipes représentant les différents quartiers de la ville et des localités relevant de la commune. Des groupes composés de quatre équipes chacun ont été formés, à l’issue du tirage au sort effectué en présence des représentants des équipes participantes. Le système de la compétition comprend une phase de groupes, puis des tours à élimination directe. Les quatre équipes de chaque groupe devront s’affronter lors de trois rencontres pour s’adjuger la première place, synonyme de qualification pour le tour suivant. Il est utile de signaler que des prix sont prévus pour les deux finalistes qui animeront la finale programmée pour le 20 juillet prochain, à 17 heures. Par ailleurs, l’on apprendra qu’un tournoi de boxe chinoise sera lancé avant la fin du mois en cours, au niveau de la même commune, lequel regroupera les amateurs de cet art martial.

Aziz C.