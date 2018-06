La récolte de la pomme de terre bat son plein

Par DDK | Il ya 2 heures 1 minute | 124 lecture(s)

L'exploitation agricole d’Oughazi sise à Bouaklane, à 2 km du chef-lieu communal de M'Chedallah, connaît, depuis quelques jours, une campagne de récolte de la pomme de terre. Comme constaté in situ dernièrement, des ouvriers agricoles s'affairaient à récolter ledit tubercule, en bêchant le sol friable de cette exploitation, qui donne les meilleures récoltes de la vallée du Sahel. Le sol rouge ocre, l'un des plus fertiles, aide énormément ce genre de culture à s'épanouir et à donner de bonnes récoltes. Des paysans ramassaient les pommes de terres qu'ils mettaient dans des cageots, alors que d'autres se chargeaient de mettre ces caisses dans les camions pour leur commercialisation. D'après nos sources, la récolte effectuée jusque-là est «satisfaisante» dans cette exploitation, qui, généralement, ne déçoit pas les exploitants et les fellahs qui y travaillent. L'excellente pluviométrie enregistrée ces derniers mois y est pour beaucoup dans la bonne récolte de la pomme de terre dans cette vaste exploitation. Tous les moyens sont mis pour réussir à chaque fois les différentes campagnes agricoles. Les forages d'eau y sont disponibles, et l'irrigation ne souffre d'aucune contrainte. Même durant les mois de sécheresse, cette ancienne ferme pilote ne manquait pas d'eau. Une denrée puisée que l’on puisait dans les entrailles de cette terre «bienveillante». La proximité de l'exploitation de la RN15 facilite énormément le transport des récoltes (pommes de terre, céréales, fourragères, melons, pastèques,...) vers les marchés où elles sont écoulées. Présentement, les paysans travaillent toujours, sous un soleil de plomb, sachant qu’il leur reste encore de vastes surfaces à bêcher pour déterrer le tubercule. Notons, dans la foulée, qu'en matière de main-d'œuvre agricole, la région souffre d'un énorme déficit. Les ouvriers agricoles sont, par conséquent, «importés» des autres wilayas, comme Bordj Bou Arréridj, Sétif et M'sila, puisque dans la région, les jeunes rechignent à travailler la terre. A la fin de cette campagne de récolte de la pomme de terre, l'exploitation sera ouverte, comme d'habitude, aux citoyens qui pourraient récolter les tubercules restants.

Y. S.