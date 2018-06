Nouvel éclairage pour l’école du village

Par DDK | Il ya 58 minutes | 71 lecture(s)

Les initiatives et autres actions caritatives et d'intérêt général se poursuivent au village de Tikesraï, situé à 10 km du chef-lieu communal d'Ahnif. Les habitants de cette bourgade d'environ 800 âmes, l'auront compris; c'est avec l'union et l'entraide que l'on pourrait venir à bout des difficultés qui se dressent devant eux. Après les opérations de nettoyage des artères et de la place du village, ainsi que les coups de peinture et l'embellissement tous azimuts, les jeunes, notamment, de ce patelin ont continué sur leur lancée, comme pour pérenniser ces actions de volontariat. Les initiatives et la bonne volonté ne manquent pas dans ce village malgré l'insuffisance et le manque de moyens, où les jeunes sont animés par ce désir ardent d'amorcer un changement positif pour leur localité. De ce fait, ils ont procédé, il y a quelques jours, à l'aménagement, au nettoyage et au badigeonnage des rues de leur localité. Rien n'a été laissé afin de redonner un nouveau visage pour cette bourgade qui en a vraiment besoin. Récemment, les jeunots de Tikesraï ont initié une campagne de nettoyage de l'école primaire M'Chedou Messaoud, où a eu lieu, durant tout le mois de Ramadhan écoulé, un tournoi nocturne de football qui a vu la participation de plusieurs équipes. Ce tournoi était aussi organisé en hommage au grand artiste Salah Sadaoui, décédé le 9 mai 2005. Un enfant du village qui fait toujours sa fierté. Après que le nettoyage de l'école est achevé, les initiateurs et les bénévoles ont procédé à l'installation d'un nouvel éclairage au niveau des sanitaires du même établissement scolaire. Et c'est un particulier qui a mis la main à la poche pour doter cet établissement de ce nouvel équipement. Les bénévoles comptent également solliciter les gens aisés pour aider l'école à refaire la toiture des sanitaires, laquelle est vétuste. «Les actions menées par nos jeunes sont vraiment à saluer. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas vu un tel engouement pour un changement positif dans notre bourgade. J'espère que tout cet élan ne s'estompera pas à l'avenir pour le bien de notre village qui a besoin de tous ses enfants», précise un habitant de Tikesraï.

Y Samir.