Gare aux intoxications alimentaires

Par DDK | Il ya 58 minutes | 69 lecture(s)

Comme il est connu, les intoxications alimentaires augmentent de façon significative durant la saison estivale. Les températures élevées "boostent" les différents micro-organismes comme les virus, les bactéries, les germes et autres, lesquels se prolifèrent lorsque les règles d'hygiène les plus élémentaires ne sont pas observées, comme le nettoyage, la javellisation, la rupture de la chaîne du froid, etc. Avec les fortes chaleurs qui sévissent ces jours-ci, les risques d'intoxication se multiplient, et les consommateurs devraient être plus prudents concernant leur consommation. Il est constaté, un peu partout dans la daïra de M'Chedallah, pour ne citer que celle-ci, la vente de denrées alimentaires périssables dans les rues, sur les trottoirs et les accotements des routes. À l'exemple de certains poissonniers qui vendent la sardine dans les communes de la vallée du Sahel, où cette denrée sensible à la chaleur se trouve exposée au soleil, à la poussière, aux gaz d'échappement et à toutes sortes de bestioles, comme les mouches et les moustiques. Les caisses remplies de sardines se trouvent, ainsi, exposées à l'air libre sous un soleil de plomb. En plus de ces entorses à l'hygiène, le prix de ce produit de mer est proposé entre 250 et 350 DA/kg, comme pour dire nonchalamment : «Achetez du poison à prix exorbitant». Ces vendeurs, en dépit de la chaleur accablante, ne quittent les lieux qu’après épuisement de toute la sardine, quitte à rester jusqu'à midi où le soleil atteint le zénith. Ce n'est pas le seul point de vente où les règles d'hygiène et de conservation d’aliments sont foulées aux pieds. En effet, dans certaines cafétérias, épiceries, restaurants et pâtisseries, c'est le même constat alarmant: des gâteaux, des viennoiseries, de la pizza, du pain... sont exposés à l'air libre, donc à la pollution. Les consommateurs encourent de ce fait des risques d'intoxications alimentaires graves.

Y. S.