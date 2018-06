L’absence d’abribus dénoncée

Par DDK | Il ya 59 minutes | 70 lecture(s)

Les usagers des transports en commun de la commune d’El-Esnam, sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, se plaignent de l’absence totale d’abribus, au niveau des arrêts de fourgons et de l’inexistence d’une véritable station. Des insuffisances qui, selon les usagers, rendent difficiles leurs déplacements quotidiens et plongent le secteur du transport dans une anarchie indescriptible. Ainsi, et toujours selon les usagers, tous les arrêts, mêmes ceux du centre-ville, souffrent du manque criard d’abribus. En effet, tout au long de la RN5, reliant ladite commune à Bouira, aucun abribus n’a été installé. Même à la sortie Est du chef-lieu de la wilaya, aucun mobilier urbain n’est prévu et aucune plaque n’indique l’existence d’un quelconque arrêt sur les lieux. À El-Esnam, les rares abribus existants sont actuellement dans un stade de dégradation avancée, car rarement entretenus. Les arrêts de bus ne sont reconnaissables que par l’attroupement de voyageurs, qui patientent debout en guettant l’arrivée d’un probable fourgon. Il est aussi à déplorer l’absence d’un panneau indicatif ou d’une quelconque plaque. Pis encore, les autobus et autres fourgons s’arrêtent n’importe où. Aucune organisation n’est mise en place et les arrêts ne sont pas délimités. «Il n’existe aucune indication ni aucun panneau indiquant les arrêts. Le visiteur de la région aura sûrement du mal à trouver un arrêt de bus, s’il n’est pas orienté par les habitants de la commune», confie un usager des transports en commun. L’insuffisance du mobilier urbain et son inexistence parfois contraignent les usagers des transports en commun à patienter sous un soleil de plomb, qui accroît le risque d’insolation, particulièrement en ces temps de chaleurs. Au niveau de l’APC, l’on indique qu’un projet d’installation de nouveaux abribus le long de la route nationale n° 5, passant par la ville, existe bel et bien. Cela dit, celui-ci tarde à être lancé. Il est utile de noter que l’absence d’abribus se pose un peu partout à travers les contrées de la commune et même de la wilaya de Bouira. Devant cette situation, il devient urgent de mettre en place cet équipement qui allégerait, un tant soit peu, la souffrance des usagers des transports, surtout en cette période estivale, connue pour ses fortes chaleurs.

A. C.