L’informel envahit la RN18 !

La route nationale n°18 est l’un des plus important axes routiers de la wilaya de Bouira.

Cette route, qui relie l’Ouest du pays à l’autoroute Est-Ouest, traverse la wilaya de Bouira sur plus de 35 km, à partir de la commune de Bir-Ghbalou jusqu’au chef-lieu de wilaya, en desservant notamment les communes de la daïra d’Aïn-Bessem. Si au niveau du chef-lieu de la commune d’Aïn-Bessem, la RN18 a été déviée depuis plusieurs années et ne traverse plus le centre-ville, venant ainsi à bout des embouteillages, il n’en demeure pas moins qu’au niveau d’autres communes de cette daïra ce problème perdure et s’accentue davantage en saison estivale. En effet, depuis le début de l’été, le nombre de véhicules transitant via la RN18 a doublé, voire triplé, rendant la circulation congestionnée, particulièrement au niveau des communes d’Aïn Laloui et Aïn Hadjar et des localités de Saïd Abid et Sidi Ziane (municipalité de Bouira). En plus du flux record des véhicules, parmi eux des camions de grand tonnage, le problème du commerce informel sur cette route demeure l’une des principales raisons des bouchons, qui se forment matin comme soir sur ce tronçon routier. Les abords de cet axe ont été carrément envahis par des commerçants de l’informel. Ceux-ci étalent toutes sortes de marchandises, allant des fruits et légumes et poulets vifs aux meubles, objets d’artisanat et plantes. Des parkings sauvages ont même vu le jour sur ce tronçon, notamment durant les samedis et mercredis, jours de marché à Aïn-Hdjar et Bouira. Des jeunes, qui se sont autoproclamés gardiens des lieux, imposent aux automobilistes une «taxe de stationnement» sur la voie publique, au vu et au su des services de sécurité et d’autres autorités locales. Des fast-foods de fortune ont été même érigés sur les accotements de la RN18, proposant une restauration rapide aux automobilistes. Ces derniers, qui n’hésitent pas à consommer des sandwiches et des plats sur place, ne semblent pas se soucier des conditions d’hygiène dans lesquelles sont préparés les mets servis, exposés à la poussière et aux rayons du soleil. L’incessant mouvement des automobilistes, qui s’approvisionnent depuis de marché, provoque, non seulement, des embouteillages mais surtout un risque accru d’accident. D’ailleurs, plusieurs cas de carambolage ont été enregistrés sur les lieux, par la faute de certains conducteurs qui ne respectent pas les indications et le code de la route. Ce problème s’accentue avec l’installation récente, par la direction des travaux publics (DTP), de nombreux ralentisseurs, notamment à Aïn-Laloui, Aïn-Hdjar et Saïd Abid. Des ralentisseurs hors normes, qui obligent les automobilistes à ralentir considérablement leur vitesse, provoquant, par ricochet, des bouchons monstres. Ces ralentisseurs, censés être un moyen de sécuriser le passage des piétons, engendrent, au contraire, une anarchie quotidienne sur cette route. Près de la commune d’Aïn-Bessem, les usagers de la route ont signalé d’autres problèmes «qui rendent la conduite difficile et dangereuse». Il s’agit du problème de la prolifération des chiens errants et des camions de gros tonnage, souvent surchargés, qui déversent d’importantes quantités de gravats sur la route : «Cette route est devenue mon cauchemar quotidien. Chaque jour, de nouveaux phénomènes voient le jour. Les embouteillages sont insupportables et les risques d’accidents sont de plus en plus importants. Les autorités compétentes doivent réagir, pour faire respecter les lois de la République sur cette route nationale», dira avec désolation un automobiliste d’Aïn-Bessem. Pour rappel, le projet du dédoublement de la RN18, sur plus de 33 km, entre Bouira et Bir-Ghbalou, a été gelé en 2016 à la suite des mesures d’austérité du gouvernement. L’étude de ce projet, réalisée par la DTP de Bouira, est donc restée sans suite. Il faut préciser que le pourcentage d’accident enregistré chaque année sur cette route est estimé à plus de 22% par la Protection civile de Bouira, ce qui fait de la RN18 la deuxième meurtrière à l’échelle de wilaya, après l’autoroute Est-Ouest.

Oussama K.