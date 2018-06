l’ADE interpellée

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

Des habitants du quartier Amezaourou du chef-lieu de la commune de Chofra, à l’est de la wilaya de Bouira, font part d’importantes fuites d’eau sur le réseau de distribution de l’eau potable (AEP) alimentant des dizaines de foyers. Selon les mêmes habitants, ces fuites qui sont dues à l'éclatement d'une conduite remontent à plusieurs jours. Aucune opération de réparation n’a été entreprise pour mettre fin à cette situation et surtout au gaspillage de ce liquide précieux, indique-t-on. Actuellement, d’importantes quantités d’eau s’échappent du réseau d’alimentation pour finir dans la nature. Les mêmes interlocuteurs affirment que le boulevard principal traversant le quartier, qui est en fait un tronçon de la RN15 passant par Chorfa, est constamment inondé. Pis encore, ces eaux qui s’échappent du réseau forment une immense marre sur la route perturbant ainsi la circulation automobile, laquelle est très dense sur ce tronçon. Les propriétaires des magasins qui bordent la rive sud de la RN15 évoquent, pour leur part, des problèmes d’accès à leurs commerces. «Les grandes quantités d’eau provenant de ces fuites submergent les trottoirs et compliquent notre accès et surtout celui des clients aux boutiques. Les chalands véhiculés ne peuvent même pas stationner leur voiture car l’eau a inondé les lieux», témoigne un commerçant du quartier. Ce dernier avoue qu’il a fallu la mobilisation des commerçants pour improviser un passage afin d’évacuer toute cette eau stagnante. Le problème se pose moins mais l’eau se perd toujours et en grandes quantités. Toute cette eau qui coule le long du boulevard poursuit sa «couse» au niveau de la route menant à la zone d’activités de la commune. L’absence de rigoles et l’obstruction des regards d’évacuation n’est pas pour arranger les choses. Il est utile de signaler que plusieurs endroits de ce tronçon de la RN15, aménagé en boulevard, sont souvent submergés par les eaux pluviales car les ouvrages d’évacuation sont inopérants. Les habitants d’Amezaourou souhaitent l’intervention des services de l’APC et ceux de l’ADE pour prendre en charge ces fuites et limiter ce gaspillage d’eau. Il est à signaler que plusieurs quartiers de cette commune souffrent du manque d’eau, notamment durant la saison estivale.

Djamel Moula