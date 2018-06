Le maire ordonne la relance des travaux

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Les responsables de l’APC de Lakhdaria semblent décidés à relancer plusieurs projets inhérents à l’aménagement urbain à travers plusieurs quartiers de la ville. Ainsi, depuis plusieurs semaines, plusieurs visites de terrain ont été programmées dans ces quartiers par le premier responsable de l’APC et les services techniques, pour constater, en premier lieu, la situation de ces projets, à l’arrêt ou accusant des retards, et trouver des moyens à même de les relancer. Ainsi, une visite de terrain d’inspection a conduit le maire de Lakhdaria et des services de l’urbanisme dans le quartier Aïssani, où des travaux d’aménagement sont à l’arrêt. Le projet en question connaît un retard considérable. Il est actuellement à un taux d’avancement de 80%. Sur les lieux, le maire a donné des instructions à l’entreprise chargée des travaux pour la reprise du chantier et l’accélération de la cadence de réalisation, pour livrer le projet dans les meilleurs délais. Selon les services de l’APC, il a été décidé, à l’occasion de cette sortie, de redémarrer incessamment ledit chantier. Pour le maire, l’objectif de ces visites de terrain est la relance des projets d’aménagement dans les différents quartiers de la commune et leur réception dans les plus brefs délais, pour soulager, un tant soit peu, la souffrance des habitants. Il est utile de signaler qu’au quartier Hamana, tout comme à travers de nombreux quartiers de la commune où les travaux d’aménagement traînent, les habitants n’ont pas cessé d’interpeller le maire pour l’accélération des travaux leur livraison le plus vite possible.

D. M.