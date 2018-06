Vente de glaces, un commerce florissant

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Il fait très chaud ces jours-ci. Et cela pousse bien évidemment les citoyens à chercher les moyens pour se rafraîchir et atténuer toute cette chaleur qui les accable. Si les uns préfèrent se cloîtrer chez eux en actionnant la climatisation pour échapper aux dards du soleil, d'autres, par contre, se rabattent sur les lieux de vente des glaces et de boissons fraîches qui pullulent à pareille saison. Ainsi, les crèmeries et autres salons de glaces, entre autres, se trouvent pris d'assaut par des citoyens en quête de fraîcheur et de distraction. À l'instar de ces points de vente dans la ville de M'Chedallah, lesquels ne désemplissent pas à longueur de journée. L’on peut remarquer de petits attroupements se former devant ces crèmeries, où des cornets et autres boîtes de glaces fraîches de toutes couleurs et de différents goûts se font littéralement arrachés. Des pères de familles emmènent leurs enfants pour satisfaire leurs caprices, d'autant que les chérubins affectionnent la glace. Les vendeurs proposent des glaces au chocolat, à la vanille, à la fraise ou tout autre goût qui titille les papilles. L'on s'en donne à cœur joie, car la glace fait oublier les fortes chaleurs. Le corps se rafraîchit de l'intérieur faisant baisser un tant soit peu la température interne, ce qui fait que l’on ressente une certaine détente et relâchement. Lécher un cornet de glace ou prendre à la cuillère une boîte de crème devient le long de la saison estivale une habitude courante et commune à presque tous les citoyens. Pour leur part, les marchands de glaces y trouvent leur compte, car ils réalisent en quelques mois seulement des chiffres d'affaires assez conséquents, en ce sens que ce produit de large consommation, qu'est la glace, est très prisé par les ménages et surtout les enfants et les jeunes gens. Et ce n'est guère un hasard si plusieurs points de vente de glaces ont vu le jour, dernièrement, surtout dans la ville de M'Chedallah très fréquentée par les habitants des localités environnantes. Même les commerces de l'alimentation générale vendent ce produit frais dans des boîtes en plastique. Devant les commerces du centre-ville de l’ex-Maillot, des glacières d’eau fraiche ont été installés aux quatre coins pour permettre aux habitants et aux gens de passage de se désaltérer, surtout en ces temps de grandes chaleurs.

Y. Samir