600 quintaux de blé dur moissonnés

DDK

La campagne de moisson-battage est lancée depuis le début de cette semaine au niveau de l'EAC colonel Amirouche, l’une des légendaires fermes coloniales d'Oughazi de M’chedallah. Le gérant de cette ferme, M. Dahmouche Hamou, nous apprendra que, cette saison, 15 hectares ont été semés de blé dur de la variété Chanez. Notre interlocuteur dira que la campagne moisson-battage lancée depuis quelques jours sera clôturée au plus tard en fin de cette semaine. Le même gérant table sur un rendement de 40 quintaux à l’hectare. Un rendement qu’il juge appréciable. Au total, il est prévu la récolte de 600 quintaux de blé. Il faut signaler que le reste de la superficie de la ferme, soit 3 hectares, est planté d'oliviers. En parallèle, notre cultivateur, ingénieur agronome de son état, s'adonne à l'aviculture avec un poulailler de pas moins de 9 600 poules pondeuses. Rappelons enfin que cette ferme est issue de l'opération d'attribution par l’État des anciennes fermes coloniales, plus connues sous le nom de «bien-vacants». En 1989, les services de l’État avaient cédé ces biens aux anciens ouvriers agricoles des fermes pour les gérer sous forme de coopératives.



7 200 quintaux de pomme de terre récoltés



La campagne de récolte de la pomme de terre dans l'EAC mitoyenne, lancée depuis le début de semaine, bat aussi son plein. Le gérant de cette exploitation, M. Nekkache Youcef, un cultivateur spécialisé dans la pomme de terre cumulant plus de 20 ans d'expérience, nous apprendra que ce sont 18 hectares qui ont été semés de pomme de terre de la variété «Spenta», cette saison, et que la récolte est arrivée à maturité. Notre interlocuteur avancera un rendement de 400 quintaux à l'hectare. Une fois la campagne d’arrachage menée à terme, pas moins de 7 200 quintaux seront récoltés au niveau de cette EAC. Ce paysan dira que les travaux d'emblavement seront lancés immédiatement après cette campagne en fin de semaine pour préparer celle de l'arrière saison qui arriverait à maturité au mois de décembre prochain. L'exploitant nous expliquera que l'actuelle récolte sera triée en deux catégories selon le calibre : la plus grosse ira directement à la consommation, le reste est destiné à la semence. Le troisième choix sera cédé gracieusement aux citoyens usagers de la RN15 et à ceux des agglomérations riveraines qui sont Vouaklane, Raffour et la nouvelle ville. Le producteur évoquera dans la foulée un manque flagrant de chambres froides au niveau de Bouira pour le stockage de la pomme de terre exploitée à grande échelle au niveau de la wilaya. Ce qui provoque un dérèglement cyclique du marché de gros inondé à chaque campagne par de grandes quantités du tubercule. Une période durant laquelle les intervenants dans ce créneau se voient brader leurs récoltes de pomme de terre à des prix défiant toute concurrence. A cette période va succéder une autre qui sera caractérisée par une longue pénurie avec dans son sillage une flambée de cette matière alimentaire de large consommation et de première nécessité. Selon le même producteur, sans un renforcement de la wilaya en chambres froides, les prix de la pomme de terre resteront instables et sujet aux fluctuations.

Oulaid Soualah