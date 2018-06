Le site sous-exploité !

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

La région de Hammam Ksana dans la commune d’El Hachimia, au sud de la wilaya de Bouira, possède d’énormes potentialités, notamment dans le tourisme thermal. Mais, ce potentiel est sous exploité et très peu développé. En effet, et à l’exception du complexe thermal, fonctionnel depuis maintenant plusieurs années, l’unique structure à être implantée dans la région, le site reste encore vierge. Pourtant, l’endroit regorge de sources thermales dont une partie seulement est actuellement exploitée. Selon les habitants de la région, des eaux thermales de Ksana se perdent dans la nature et ne profitent à personne. Ces habitants souhaitent que de nouveaux investisseurs viennent dans cette localité. L’exploitation des eaux thermales serait bénéfique pour le monde, entre autres, cela participera à la création de l’emploi dans cette région où le taux de chômage explose, d’où les vagues de protestation des jeunes pour cette question. Par le passé, le complexe avait été à plusieurs reprises bloqué par des jeunes qui réclamaient la priorité dans l’embauche. Mais, ce complexe ne peut à lui seul résorber tout le chômage, car ses capacités d’embauche sont limitées. Des dizaines de jeunes sont venus ériger des baraques aux alentours du complexe thermal pour proposer toutes sortes de produits aux visiteurs du site et de la région. Cette activité informelle, jugée nuisible, a suscité la réaction des gestionnaires du complexe, puis l’intervention des autorités locales, des services de sécurité et des services de l’APC d’El-Hachimia pour y mettre un peu d’ordre. Actuellement, et selon des habitants de la région, des vendeurs anarchiques sont encore sur les lieux, et sont à l’origine d’une insalubrité chronique. Détritus, sachets et bouteilles en plastique offrent un décor hideux aux visiteurs des lieux. Pour les habitants, cet état de fait, dégradant les lieux, porte aussi un sérieux préjudice à la réputation du site thermal. Selon eux, des mesures doivent être prises pour organiser cette activité et préserver ainsi l’environnement et le site. Les mêmes habitants espèrent aussi l’ouverture du site à de nouveaux investisseurs, d’autant plus que des demandes existent dans ce sens. Cela ne peut être que bénéfique à la population et à toute la région.

Djamel M.