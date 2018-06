Des espaces verts dites-vous ?

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Les espaces verts dans la ville de M'Chedallah font de la peine à voir. Ces espaces qui n'ont de vert que le nom sont livrés à la boue et à la dégradation.

Pas une once de gazon, ni d'arbrisseaux de décoration n'existent dans ces espaces qui sont, en plus, pleins de boue sèche, de cailloux et de détritus renvoyant une vue morne de cette agglomération qui a besoin de verdure et d'embellissement pour retrouver son lustre d'antan. Des carrés implantés un peu partout dans cette ville de l'ex-Maillot sont restés sans attraits ni aucun entretien. Ils sont transformés en dépotoirs, où sont jetées des immondices sans aucun ménagement. Les cités situées dans cette agglomération n'ont aucun charme avec un couvert végétal très réduit se résumant à quelques arbres d'alignement "rachitiques" et mal-en-point. Des branches pendent ici, d'autres gisent par là dans un chaos indescriptible. Les branches de certains arbres, comme les faux-poivriers, pendent en couvrant carrément la vue et en gênant énormément les piétons dans leur circulation. L'élagage et la taille ne se font hélas plus ces derniers temps, laissant des arbres croître dans tous les sens en enlaidissant les lieux où ils sont plantés. Les herbes sèches ont fini, pour leur part, par envahir les espaces verts et même les accotements des routes qui traversent la ville. Au lieu de voir du gazon vert entretenu à longueur d'année, des plantes ornementales donnant une belle vue de la ville et de petites grilles pour empêcher toute intrusion dans ces espaces, le constat est tout autre. Le "spectacle" est plutôt affligeant et la ville de M'Chedallah a perdu de sa superbe. Toutefois, ce qui rajoute encore une couche à cette situation, ce sont ces eaux des lavages des ménages et des commerces qui sont carrément évacuées vers les rues de façon frisant l'impudence et l'insolence. Les passants sont contraints de marcher malgré eux sur des flaques d'eau qui s'accumulent ici et là. «La ville de M'Chedallah a vraiment besoin d'une grande opération d'embellissement et de nettoyage. Les espaces verts sont abandonnés et incrustés de détritus et de boue sèche. Ces lieux sont en quelques sortes la vitrine de la ville. Il faudra un vrai plan de verdure et de réhabilitation pour redorer le blason à l'ex-Maillot», préconise un habitant de cette ville.

Y. Samir