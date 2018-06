Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Le centre culturel baptisé du nom du martyr Akkache Mohand-Akli de Chorfa a abrité, mardi dernier, une journée d'étude autour de l'autisme. L'activité a été organisée à l’initiative du Croissant rouge algérien (CRA) et l'association Kafil El Yatim. La rencontre a été animée par plusieurs spécialistes. Ainsi, Mme Oukil Dihia, orthophoniste a centré son intervention sur le thème de «L'enfant autiste et sa famille», le Dr Laalem Lounes, chef du service psychopédagogique à Ain Bessem, a fait un exposé dont l’intitulé est «L'enfant autiste, parlons-en» et le Dr Maali Iddir, psychomotricien et chef de service au CHU Khellil Amrane de Béjaïa fera un large tour d'horizon sur ce trouble, le comportement de la famille face à un enfant autiste, les techniques développées pour sa prise en charge tant au milieu hospitalier que familial, environnemental et social en s'appuyant sur des projections au data-show. Ce praticien appellera les parents à s'organiser pour mieux défendre les droits des enfants autistes. Il y a lieu de relever que de nombreux parents d’enfants souffrant du spectre autistique ont été conviées à cette journée d'études afin d’être mieux orientés par les spécialistes, et aussi partager leurs expériences. Invité à prendre la parole, le maire de la municipalité dira toute sa disponibilité à accompagner le mouvement associatif et les familles d’enfants autistes pour une meilleure prise en charge. Le représentant du bureau local du CRA avancera qu’il y aurait environ 60 enfants autistes dans la commune de Chorfa. Pour rappel, la daïra de M'Chedallah a bénéficié d'un projet d’une école psychopédagogique en 2015 d'une capacité de 120 places. Hélas, les travaux ont accusé un grand retard. Ils sont actuellement en voie d’achèvement au niveau des gros œuvres. L’infrastructure pourrait être livrée au premier trimestre de l'année prochaine.

Oulaid Soualah