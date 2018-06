Les gros œuvres sont à 90% de réalisation

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Les travaux de réalisation d’un hôpital de 80 lits à Bordj Okhriss avancent à une cadence appréciable. Selon le chef de daïra, les travaux du lot «gros œuvres» ont atteint un taux d’avancement de 90%. Le même responsable a indiqué que le projet de l’hôpital compote deux lots. Le premier concerne les gros œuvres et le second est relatif aux travaux de finition. À propos de deuxième lot, la même source a fait savoir que les travaux de sa réalisation n’ont pas encore commencé. Mais ils ne tarderaient pas à être lancés. À ce sujet, le chef de daïra a expliqué que des procédures sont actuellement en cours au niveau des services de la direction de la santé (DSP) de la wilaya en vue de préparer le lancement des travaux du deuxième lot des travaux. Le même responsable a tenu à souligner que des trois projets d’hôpitaux en cours de réalisation au niveau de la wilaya de Bouira, celui de Bordj Okhriss est le plus avancé. Les deux autres projets de 120 lits chacun en cours de réalisation à Ain Bessem et M’Chedallah piétinent toujours, après plusieurs années de lancement de leurs travaux de réalisation. Celui de M’Chedallah est en grade difficulté. Malgré les instructions données par l’ancien ministre de la santé, Abdelmalek Boudiaf, et les différents walis de Bouira quant à la nécessité de rattraper le retard et relancer les travaux, le projet de l’hôpital de M’Chedallah traine toujours. Il est utile de préciser que celui de Bordj Okhriss accuse lui aussi un énorme retard. Son inscription remonte à 2007.

D.M.