300 aides attribuées en 2018

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

La daïra de Bordj Okhriss a bénéficié, au cours de cette année, de 300 aides à l’habitat rural. Ce quota a été reparti sur les quatre communes que compte la daïra que sont Bordj Okhriss, Mesdour, Taguedit et Hadjra Zerga. La commune du chef-lieu de daïra s’est vue attribuer un quota de 75 aides. Selon les services de la daïra, les listes des bénéficiaires ont été établies et envoyés aux services de la wilaya. Les premières décisions de logement sont même parvenues aux services de la daïra. Les mêmes services indiquent par ailleurs que 24 noms de pré-bénéficiaires ont été rejetés par la caisse nationale du logement (CNL) après examen du fichier national. L’on inscrira 24 autres pré-bénéficiaires à leur place. Il faut signaler que ce segment de logement a connu et connait toujours un grand engouement de la part des habitants. Pratiquement tous les quotas accordés à la daïra, ces derniers années, ont été consommés et réalisés. Les services de la daïra n’ont pas écarté la possibilité de bénéficier de nouveaux lots à l’avenir.

