Une caravane médico-chirurgicale lancée

L’association d’aide aux malades chroniques et cancéreux Thadawsa d’Aghbalou a lancé vendredi dernier, en collaboration avec l’association «Ma santé en valeur» de Tazmalt (w de Béjaïa) une caravane médico-chirurgicale à partir de Takerboust, chef-lieu de la commune d’Aghbalou. Pour ce premier jour du lancement donné au niveau de l’école primaire Bessaoudi Arezki, onze médecins spécialistes sur les 13 invités ont assuré des consultations médicales spécialisées en psychologie, psychiatrie, orthopédie, cardiologie… A l’ouverture des consultations, une foule nombreuse d’hommes, de femmes et d’enfants sont venus consulter. Selon les organisateurs de cette caravane, à 10h, 444 patients ont été inscrits sur les registres des consultations. 92 ont pu être auscultés par les différents spécialistes, venus pour la plupart à titre bénévole pour prêter main forte aux initiateurs de cette louable action. Sur cette caravane médicale, le président de l’association «Thadawsa», Amirouche Laouchedi dira que cette action vise à rapprocher les spécialistes des patients et offrir à ces derniers, surtout les plus démunis des soins médicaux spécialisés auxquels ils ne peuvent pas prétendre. «A travers cette initiative nous avons voulu offrir la possibilité aux gens notamment ceux qui n’ont pas les moyens ou qui ne peuvent pas se déplacer, de consulter des médecins spécialistes. Comme vous le savez, la polyclinique de notre commune n’offre pas des soins spécialisés. A cette occasion, nous avons invité 13 médecins spécialistes dont 11 ont répondu favorablement à notre invitation», a indiqué notre interlocuteur. Et d’ajouter « nous avons mis les moyens nécessaires pour faciliter le déplacement des personnes venues consulter et leur transfert au centre de santé pour les besoins de radiologie. Nous avons aussi mis en place une pharmacie où les personnes auscultées peuvent se procurer des médicaments gratuitement». M Laouchedi a aussi souligné que les pompiers et l’association des handicapés de la commune ont mis à leur disposition deux ambulances pour le transfert des malades vers le centre de santé aussi bien pour les besoins des examens de radiologie que des urgences médicales. Notre interlocuteur a noté par ailleurs que cette initiative est une première à l’échelle de la commune, et celle-ci sera renouvelée chaque trois mois à travers les quatre coins de la commune. Le président de l’association a conclu en disant que cette initiative a été rendue possible grâce aux bénévoles de l’association «Thadawsa», ceux de «Ma santé en valeur», des membres de la commission mixte établie en France et composée d’immigrés du village, l’association des handicapés, la protection civile d’Aghbalou, la polyclinique de la même commune et l’EPH de M’Chedallah qu’il remercie du fond du cœur.

Djamel M.