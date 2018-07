Un pylône au milieu de la chaussée

Par DDK | Il ya 51 minutes | 73 lecture(s)

Il y a des situations pour le moins insolites qui laissent bouche bée les plus avertis. En effet, dans notre cas, il s'agit d'un pylône électrique implanté depuis des décennies presque au milieu de la chaussée à l'ancienne ville de M'chedallah. Ce poteau de moyenne tension est là, à l'embranchement de la rue Akkache Amar, en bas du siège de la daïra et à proximité du jardin public Akli Laskri. Ledit équipement électrique est tout bonnement là, trônant presque au milieu de cette route très empruntée par les usagers, d'autant qu'elle communique entre l'hôpital Kaci Yahia de la ville et les sièges de la daïra et de l'APC. Cette situation suscite bien évidemment des questionnements de gens qui ne comprennent pas comment est-ce qu'un pylône aussi imposant soit là, sur cette route au risque d’exposer au danger piétons et automobilistes. Ce poteau est perçu pour le moins encombrant. Les usagers estiment qu'il est urgent de le déplacer sur le trottoir. «A mon humble avis, l'emplacement de ce pylône est problématique et surtout dangereux, car à défaut de vigilance, un automobiliste pourrait le percuter et la catastrophe ne serait pas étonnante. Le péril s'accentue beaucoup plus durant la nuit, où une panne d’éclairage ou une coupure d’électricité pourraient provoquer l’irréparable. A mon avis, les services de la SDC devraient se pencher sur ce cas et déplacer ce poteau», nous dit un automobiliste de la localité.

Y. Samir