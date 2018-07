Les lauréats de la 5e honorés

Par DDK | Il ya 51 minutes | 64 lecture(s)

Ayant agréablement surpris en décrochant un taux de réussite de 100% à l'examen de la 5ème, les élèves de l'école primaire Chahid Habi Ali, située au village Crête Rouge dans la commune d'El-Adjiba, ont été honorés, mercredi dernier, au niveau de leur désormais ex-école par la direction et l'association des parents d'élèves en présence de leur parents. La cérémonie en l’honneur des lauréats de la 5ème, qui ont «déjoué» tous les pronostics, a été aussi celle des élèves des autres paliers qui se sont classés parmi les meilleurs de cet établissement. Des présents ont été distribués aux élèves qui ont témoigné durant leur cursus scolaire d'une bonne assiduité et d'un sérieux à toute épreuve, ce qui justifie les résultats plus que probants décrochés par ces apprenants qui sont appelés aussi à persévérer, car les études moyennes les attendent l'année prochaine, où ils devront consentir plus d'efforts afin de passer au palier secondaire et enfin universitaire, souhaite-t-on. Ce fut dans une ambiance bon enfant que la fête de fin d'année 2017/2018 a été célébrée dans une école pleine comme un œuf. Des activités ont été assurées par des élèves de cette école avec dessins, chants et autres. Une conférence traitant de l'Internet et de ses dangers a été donnée dans ladite école, et ce pour attirer l'attention des élèves et de leurs parents sur ce monde virtuel qui peut s'avérer dangereux si les enfants sont laissés sans surveillance. A la fin, des cadeaux et des diplômes d'honneur ont été distribués aux élèves assidus. Pour sa part, l'association des parents d'élèves de la même école a tenu à honorer, aussi, les enseignants de cet établissement qui ont fourni des efforts appréciables pour que leurs élèves réussissent dans leur scolarité. «Notre école est devenue un exemple de réussite et de sérieux dans la région avec ce taux de réussite de 100% à l'examen de la 5ème. Nous sommes fiers de cette école, et remercions tout le personnel éducatif qui a veillé à la réussite de nos enfants dans leurs études», affirme un des parents d'élèves.

Y. S.