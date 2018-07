L'antenne administrative et la poste bientôt raccordées

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Les habitants du village Ath Hamdoun, dans la commune d’Aghbalou, à 60 km au Nord-est de la wilaya de Bouira, bénéficieront bientôt d’une amélioration qualitative des prestations de service au niveau de leur antenne administrative et bureau de poste.

Ces deux structures sont en passe d'être raccordées au réseau de la fibre optique. Les travaux de l'acheminement des câbles vers ces deux établissements publics vont bon train. Cette opération n'a pas manqué de susciter la satisfaction des habitants de la localité, qui compte près de 6 000 habitants. Ceux-ci pourront, une fois les travaux livrés, bénéficier des avantages et bienfaits de cette technologie, laquelle permet de meilleures prestations de service et un gain de temps considérable. Au niveau de l'antenne administrative, le branchement au réseau de la fibre optique permettra la connexion des terminaux de l'état civil au registre national de l'état civil numérisé, lequel permettra aux habitants d'Ath Hamdoun de retirer les documents administratifs en un laps de temps très court. Les administrés n'auront, donc, plus à attendre que les préposés au guichet remplissent manuellement les documents avec tout le temps que cela prend habituellement. Quant au bureau de poste, ses terminaux seront connectés au réseau principal d'Algérie-Poste, ce qui permettra de traiter toutes les données en quelques secondes seulement. Les usagers de la poste au niveau de ce village seront mieux servis par conséquent avec des prestations moins «gourmandes» en temps. En outre, la poste pourra se doter d'un distributeur automatique de billets de banque (DAB). Un atout de taille pour les usagers, d'autant que cet équipement leur permettra de retirer de l'argent après la fermeture de la poste et durant les jours fériés. Néanmoins, même si ce projet en cours d'exécution a suscité la joie des villageois, il n'en demeure pas moins que ces derniers déplorent le fait que la fibre optique ne soit pas encore généralisée à travers tout le village. A cet effet, ils lancent un appel pressant à Algérie Télécom pour inscrire un projet de raccordement de tout le village à cette technologie tant souhaitée. Il est utile de souligner que des travaux sont présentement en cours pour raccorder au réseau fibre optique les villages Ath Hamdoune, Ivahlal et Ighil Ouchekrid, relevant de la même communie. Les services d’Algérie Telecom ont mobilisé une enveloppe financière de près de 16 millions de dinars pour financer ces opérations. Pour rappel, le réseau fibre optique est opérationnel depuis plusieurs années au chef-lieu communal. A Selloum, un autre village de la commune d’Aghbalou, un réseau a été installé il y a deux ans.

Y. Samir.