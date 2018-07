Les inscriptions pour bientôt

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Les inscriptions pour la session septembre 2018 dans les centres de formation professionnelle vont bientôt commencer, et s’étaleront sur deux mois. En effet, les différents centres de formation professionnelle implantés à travers le territoire de la wilaya de Bouira s’apprêtent à recevoir les nouveaux stagiaires pour l’année 2018/2019. A cet effet, toute une nomenclature de formations est proposée aux jeunes désirant suivre une formation de leur choix, selon aussi leur niveau d'instruction. Le centre Mechat Hocine, de la commune d'Ath Leksar, est parmi les structures de formation qui s'apprêtent à accueillir des centaines de jeunes de la localité et de ses environs, à la faveur des inscriptions pour la prochaine session, lesquelles s'étaleront du 15 juillet au 15 septembre prochain. Ainsi donc, il est demandé aux futures bénéficiaires de formations de concocter tout un dossier : un extrait d'acte de naissance, un certificat médical, 4 photos d'identité, 2 enveloppes libellées, les droits d'inscription (30 DA pour les résidentiels, et 90 DA pour les apprentis), ainsi qu'un certificat de scolarité pour justifier du niveau d'instruction. En tout, ce ne sont pas moins de vingt formations qui sont proposées par ledit CFPA aux jeunes désireux décrocher un diplôme, qui leur ouvrirait les portes du monde de l'emploi. Deux régimes sont aussi mis à la disposition aux jeunes: le résidentiel et l'apprentissage. Pour les formations résidentielles, il y a tout un éventail. Les futures stagiaires auront le choix de suivre les formations d’exploitant en informatique, couture, plâtrerie et céramique (option poterie). Quant aux formations par apprentissage, il est proposé, entre autres, la menuiserie aluminium, la plomberie et l'installation sanitaire et gaz, l'hôtellerie (option cuisine), la blanchisserie et pressing, la boulangerie et viennoiserie et bien d'autres formations qui ne manqueront pas de susciter l'intérêt et l'engouement des jeunes de la localité, eu égard à l'importance d'un diplôme dans le marché de l’emploi. Il faut signaler que le secteur de la formation professionnelle, dans la wilaya de Bouira, suscite un regain d’intérêt ces dernières années, à la faveur de l’ouverture de dizaines de centres de formation à travers les quatre coins de la wilaya, plus particulièrement dans les zones reculées. Auparavant, l’éloignement des établissements de formation posait problème pour les jeunes qui quittaient les bancs de l’école, surtout ceux issus des milieux modestes. Les jeunes rechignaient, alors, à poursuivre une formation en raison du manque de moyens financiers et de l’éloignement de ces établissements publics. Désormais, la donne a changé. Les jeunes sont de plus en plus à suivre des formations professionnelles, augmentant ainsi leur chance de décrocher un travail.

