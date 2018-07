L’EPSP recrute

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

L’EPSP d'Ahnif est l'un des établissements de santé les plus importants de la wilaya de Bouira. Situé au chef-lieu communal d'Ahnif, cette structure a été mise en service en janvier 2008. Elle compte donc dix ans de service. Elle est sise à quelques dizaines de mètres seulement de la RN5, ce qui fait d’elle une structure de soins stratégique et facilement accessible. Cet établissement de santé de proximité chapeaute, à lui seul, cinq polycliniques et vingt-huit unités de soins. Il a pour mission, entre autres, d'assurer les soins médicaux de proximité, les consultations en médecines générale et spécialisée (chirurgie, pédiatrie, médecine interne, réanimation, rhumatologie et dermatologie), la mise en œuvre des programmes nationaux de santé et de la population (vaccinations, prévention...) la santé mentale et la médecine du travail… Sur un autre registre, beaucoup a été dit sur cet établissement et les insuffisances constatées, notamment dans les structures sanitaires qui lui sont rattachées, lesquelles enregistrent de multiples carences tant sur le plan matériel et équipements que sur le plan effectif. Des salles de soins sont vouées à la fermeture alors que d'autres fonctionnent cahin-caha, manquant de presque tout. Cet état de fait n'a pas manqué de faire sortir de leur gonds les habitants des différentes localités. Néanmoins, dans l'optique de remédier au manque d'effectif dont souffre cette institution sanitaire, l'on apprend que l'établissement projette de renforcer, prochainement, ses ressources humaines en lançant des concours de recrutement. Ainsi, l'EPSP d'Ahnif est à la recherche de plusieurs profils pour «étoffer» son personnel médical et administratif. Au total, ce ne sont pas moins de 18 postes budgétaires qui sont dégagés à cet effet. L'EPSP compte, donc, recruter sur titre 6 médecins généralistes, 4 chirurgiens-dentistes, un biologiste de santé publique 1er degré, un autre biologiste 2e degré, un psychologue clinicien et une secrétaire de direction. L'établissement projette également de recruter 3 ouvriers professionnels. Les recrutés viendront pour ainsi renforcer les différentes structures de santé relevant de l’EPSP.

Y. S.