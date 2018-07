Entre «écologisme» particulier et incivisme collectif

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Dans la localité de Thameur, à 8 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, les défenseurs de l’environnement ne manquent pas.

Toutefois, cette volonté n’a pas donné lieu à quelque initiative visant la protection de la faune et de la flore dans cette localité. Dans ce village populeux de la commune de Bouira, les atteintes à l’environnement sont multiples et la prolifération des dépotoirs sauvages en est la parfaite illustration de cette situation inquiétante. Le cas le plus édifiant reste la décharge sauvage érigée aux abords de la RN 5 traversant ce village. Cette décharge existe depuis maintenant plusieurs années et toutes les tentatives visant son éradication se sont avérées vaines. Seulement et au cours de la semaine dernière, et à l’initiative des services de l’APC de Bouira, une opération d’éradication a ciblé cette décharge. L’opération, que d’aucuns parmi les villageois de Thameur ont accueilli avec un grand soulagement, rentre dans le cadre d’un plan de lutte contre l’insalubrité publique lancé aux quatre coins de la commune de Bouira. «Cette initiative est la bienvenue car cette décharge est nuisible et ses répercussions sont désastreuses aussi bien sur l’environnement que sur la santé publique», confie un riverain de cette décharge. Il faut dire qu’en sus de défigurer la ville et d’offrir un hideux décor, ce dépôt d’ordures causaient de multiples désagréments aux riverains surtout en été où l’air devient irrespirable et les moustiques prolifèrent. Il faut signaler que l'incivisme de certains habitants, conjugué au laisser-aller des responsable locaux n’a fait qu’empirer les choses. Cet état de fait comporte de gros risques d’autant plus que ce lieu de dépôt d’ordures est situé à quelques mètres des habitations, et surtout à la périphérie des vastes fermes et autres champs de blés. L’on frôle carrément une catastrophe écologique. C’est dans le but de limiter les nuisances et les dangers que représente cette décharge qu’une vaste opération de nettoyage des lieux et d’éradication de la décharge a été lancée la semaine dernière. A cette occasion, des engins de la commune et des camions de certains privés ont été mobilisés. En somme, des dizaines de tonnes de déchets ont été acheminées pour leur enfouissement au CET de Bouira. «Après une longue attente et un calvaire qui aura duré plusieurs années avec toutes les odeurs pestilentielles qui empestent les lieux, cette décharge sauvage a enfin été éradiquée, et nous sommes soulagés de constater qu'elle n'existe plus», commente un habitant du village. Notons que cette opération arrive à point nommée car durant la saison estivale la situation est invivable. Cette saison est connue pour la multiplication des foyers de parasites, des moustiques et des rongeurs qui pullulent et nidifient dans les milieux insalubres et fétides.

Aziz C.