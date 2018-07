Une pratique dangereuse

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Certains propriétaires terriens tombent carrément dans la facilité en procédant au débroussaillement et désherbage par le feu. En effet, cette pratique, qui n'est apparemment pas près de disparaître à travers la vallée du Sahel, coûte parfois cher, et même trop cher à bon nombre de propriétaires de terrains agricoles, qui mettent le feu aux couverts d'herbes sèches encombrants pour en venir à bout à moindre effort. Cette "technique" utilisée depuis la nuit des temps, nécessite un "savoir-faire" et une maîtrise adéquate pour ne pas voir sa glèbe se transformer en brasier et en cendres. Bon nombre d'incendies enregistrés dans la région et à travers la wilaya de Bouira, surtout durant la saison estivale, sont dus à ce procédé dangereux qui nécessite beaucoup de tact et de maîtrise. Et ils sont nombreux ces paysans qui choisissent cette façon de faire à cause probablement de leur "indigence", car le labour coûte cher de nos jours. Retourner le sol avec un araire d'une surface de plusieurs hectares demande une bonne somme d'argent. Pour certains fellahs c'est tout un «investissement». Mais, si un incendie venait à se déclarer dans leurs terres plantées de surcroît d'arbres fruitiers ou de maraîchages, les paysans risquent de perdre toutes leurs cultures qui se chiffreraient alors en dizaines de milliers de dinars voire même plus. Il arrive souvent que des incendies ravageurs se déclarent dans les champs d'oliveraies en se propageant vers les forêts environnantes, et ce, à cause de ce procédé dangereux pratiqué par quelques propriétaires terriens. Nous avons le déplaisir de constater, chaque été dans la région de la vallée du Sahel pour l'exemple, la calcination de plusieurs arbres fruitiers, entre oliviers, figuiers et autres, en raison de ce procédé du désherbage par le feu. Par ailleurs, il est à noter qu'il y a cet autre procédé préjudiciable, qui consiste à incinérer les déchets et les détritus que pratiquent aussi certaines personnes. Cette façon de procéder peut être, également, derrière des départs de feux destructeurs. Alors, pour éviter les conséquences néfastes de ces procédés à bannir, somme toute, il faudra éviter de «jouer avec le feu» durant la période estivale, car la chaleur et les herbes sèches constituent un excellent conducteur de flammes. Il est utile de préciser que les services de la conservation des forêts de Bouira avaient lancé récemment une campagne de sensibilisation à travers la wilaya pour sensibiliser les populations, notamment celles habitant à la lisière des forêts, sur les incendies.

Y. S.