L'assainissement pour plusieurs villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Les autorités communales de Saharidj mettent les bouchées doubles afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens de cette localité haut perchée. A cet effet, plusieurs projets ont été inscrits pour venir à bout des insuffisances constatées sur le terrain. Cette commune située en zone montagneuse compte pas moins de 15 villages déshérités et manquant presque en tout. La municipalité vit des subventions de l'État, et celles-ci sont estimées "insuffisantes" vu les besoins grandissants exprimés par les différentes bourgades en proie au sous-développement. En tout cas, l'APC tente d'atténuer un tant soit peu cette situation en lançant des projets entrant dans le cadre du développement rural. Le gros lot de ces opérations concerne surtout l'aménagement urbain qui enregistre des carences palpables, eu égard à l'expansion urbaine tous azimuts que connaît cette commune, qui a vécu les affres du terrorisme islamiste durant la décennie noire. Ainsi donc, il est projeté de remédier à quelques situations assez désolantes dans beaucoup de villages. Des avis de consultation ont été lancés dernièrement afin d'attribuer les marchés aux futures entreprises sélectionnées. Le village d'Ath Hemmad, connu pour son panorama pittoresque, est concerné par deux (02) projets qui ont trait à la rénovation des conduites de distribution de l'eau potable (AEP) ainsi que de l'extension du réseau de l’assainissement. Le village s'agrandit et les besoins, notamment en aménagement urbain, se font de plus en plus pressants. Pour sa part, la localité d'Illiten bénéficiera d'une opération se rapportant à la réparation du réseau de l'assainissement déjà existant ainsi que de la réalisation d'autres réseaux d'évacuation des eaux usées. Le chef-lieu communal de Saharidj est aussi concerné par ce projet qui a trait à l'assainissement. Il est projeté de ce fait la réalisation de l'assainissement pour le vieux Saharidj et sa périphérie. Cette partie du chef-lieu possède un réseau d'assainissement vétuste datant de plusieurs décennies, avec des avaries qui se déclarent le plus souvent comme celle qui est intervenue dernièrement au chef-lieu avec une gigantesque mare d'eau usées qui trônait au milieu de la chaussée. Enfin, dans le même contexte, le village d'Ath Oualbane verra l'implantation d'un nouveau réseau d'assainissement sur une distance linéaire de 500 mètres.

Y Samir.